Dziś odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie, którą Donald Tusk wytoczył "Gazecie Polskiej" i Tomaszowi Sakiewiczowi. Chodzi o okładkę tygodnika z 20 lipca 2022 roku. Premier pokazany jest na niej na podobieństwo Adolfa Hitlera.

Gazeta przedstawiła Donalda Tuska z uniesioną dłonią i hasłem, którego używali żołnierze Wehrmachtu "Gott mit uns". Byłem w szoku, gdy zobaczyłem tę okładkę - mówił Donald Tusk. Domaga się przeprosin i zadośćuczynienia w wysokości 100 tysięcy złotych na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Cena, jaką płacę ja i moja rodzina, jest w jakimś sensie niewymierna. Może wystarczy jeden z wielu przykładów, jak moje wnuki pytające mnie, czy to prawda, że jestem Niemcem i hitlerowcem, bo takie rzeczy czytały w internecie. Robię to bardzo rzadko, gdy decyduję, że ta granica została przekroczona, ale wówczas podejmuję kroki prawne - mówił premier.

Sakiewicz: Tu chodzi o Polskę

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej" nie czuje się winny. Uważa w dodatku, że jest szykanowany, a proces zagraża Polsce. Sam fakt, że sąd to musi rozstrzygać, bardzo poważnie uderza w powagę rządu. Jest jeszcze czas. Nie chodzi o to, co się stanie ze mną. Chodzi o to, że Polska jest wspólnym dobrem - powiedział w trakcie rozprawy.

Sakiewicz mówił, że "satyra jest potężną bronią, satyra jest bronią, której boją się również autokraci i wszelcy ludzie, którzy przypisują więcej niż tylko cechy zwykłego obywatela, oni się jej panicznie boją, dlatego na nią reagują w sposób alergiczny."

Sakiewicz apeluje do Tuska

Jego zdaniem Donald Tusk "to człowiek, który alergicznie reaguje na każdą satyrę, każdy dowcip, każdą krytykę". Redaktor naczelny tłumaczył też, że "śmiech pozwala łagodzić reakcje, pozwala zmniejszać napięcie. Nie chciałbym wnikać, jakiego typu władza rządzi, skoro tak źle się czuje z satyrą. Ona źle czuje się z krytyką - dodał.

Zaproponował "jedyną szansę wybrnięcia z tej sprawy". Zwrócił się z apelem do Donalda Tuska.Jeszcze raz apeluję, aby dla dobra państwa wycofał ten pozew-powiedział.

