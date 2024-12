Psy w Sylwestra. Behawiorystka tłumaczy, jak im pomóc

To, co ludziom kojarzy się z zabawą i świętowaniem, psy odbierają jako potencjalne zagrożenie. Wybuchy, wystrzały, hałasy dla zwierząt to sygnał, że ich bezpieczeństwo stoi pod znakiem zapytania. W takiej sytuacji psy przeżywają ogromny stres i instynktownie próbują uciec, by się schować. -Często słyszę o psach, które po Nowym Roku potrafią wracać do równowagi wiele miesięcy. Niektóre do tej równowagi nigdy nie wracają - żyją od Sylwestra do Sylwestra - powiedziała w rozmowie z PAP Sylwia Matulewska, trenerka psów, behawiorystka, certyfikowana trenerka Syn Alia Training Systems.

Odgłosy fajerwerków mogą być dla psów nie tylko nieprzyjemne, lecz wręcz bolesne. - Człowiek słyszy do około 20 kHz, psy około 60 kHz, a koty jeszcze wyższe dźwięki. Ten sam dźwięk, wydany w odległości około 25 metrów, usłyszany przez człowieka, dla psa będzie tak samo słyszalny z odległości 100 metrów. Proszę sobie wyobrazić, jak zwierzęta muszą słyszeć fajerwerki, które są bardzo blisko. Albo co muszą usłyszeć, kiedy ktoś rzuci obok petardę. To naprawdę może powodować u nich silny fizyczny ból - tłumaczy Matulewska.

Ekspertka radzi, by spróbować "odważliwić" psa na odgłosy fajerwerków. Jak to zrobić? W ciągu roku puszczać zwierzakowi nagrania odgłosami wystrzałów z YouTube'a i łączyć to, z czymś przyjemnym dla psa. W ten sposób pupil przyzwyczai się do dźwięków i w sylwestrową noc nie będzie reagował na nie tak emocjonalnie.

Spacer z psem w Sylwestra. To warto zrobić

Ekspertka radzi, by w Sylwestra sprawdzić dokładnie akcesoria spacerowe psa, tj. obrożę, szelki i smycz. Pies, pod wpływem stresujących odgłosów, może ulec instynktowi i spróbować uciec. Dlatego równie ważnym jest, by pies miał przypięty miał napisany na obroży numer telefonu właściciela. Adresówka może się odpiąć lub zgubić. Zapis markerem na obroży to pewniejszy sposób, który może pozwolić na poinformowanie właściciela psa. - Warto napisać na obroży markerem swój nr telefonu - gdyby pies uciekł, to przyda się bardziej niż adresówka, ponieważ aby odczytać dane z adresówki trzeba psa złapać, a psy w stresie często uciekają od osób, które próbują to zrobić. Z obroży łatwiej odczytać napisany dużymi cyframi numer nawet z pewnej odległości - tłumaczy ekspertka. Behawiorystka zaleca również, by ostatni spacer z psem w Sylwestra odbył się o wcześniejszej porze niż zazwyczaj, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem wystrzałów fajerwerków.