Paweł Gabor nie żyje. Informację o śmierci aktora podał Lubuski Teatr. To właśnie na deskach tej instytucji kulturalnej zagrał rolę, za którą został doceniony i uznany za nadzieję polskiej sceny i filmu.

Paweł Grabiec nie żyje. Miał 26 lat

Paweł Gabor miał 26 lat. Gdy skończył studia związał się właśnie z Lubuskiego Teatru. Ostatnio można go było oglądać w sztuce "Balladyna", gdzie wcielał się w Grabca. We wpisie pożegnalnym ekipa teatru wspomina go jako osobę nie tylko utalentowaną, ale też niezwykle życzliwą. Poza graniem, interesował się również muzyką.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Pawła Gabora, aktora Lubuskiego Teatru. Jeszcze w grudniu zachwycił nas wszystkich rolą Grabca w "Balladynie", a dziś pozostawia po sobie pustkę, której trudno będzie sprostać. (...) W swojej pracy artystycznej kierował się słowami Stelli Adler: "Życie bije i miażdży duszę, a sztuka przypomina ci, że w ogóle ​​ją masz." Paweł przypominał nam o tej prawdzie każdego dnia, zarówno na scenie, jak i poza nią. Łączymy się w bólu z jego rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy mieli szczęście go poznać. Będzie nam go bardzo brakowało - czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Kim był Paweł Grabiec?

Paweł Gabor pochodził z Bielska-Białej. Urodził się w 1998 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ukończył ją zaledwie kilka miesięcy temu. Młodego aktora pożegnał również dziekan Wydziału Aktorskiego łódzkiej filmówki, prof. dr hab. Piotr Seweryński.

Droga tego niezwykle utalentowanego młodego człowieka, który swoje umiejętności znakomicie wykorzystywał na deskach Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze zakończyła się zbyt wcześnie. Zachowajmy Go w naszych sercach. Niech spoczywa w pokoju - czytamy w jego wpisie.

Gdzie grał Paweł Grabiec?

Paweł Gabor poza tym, że grał w Lubuskim Teatrze, występował również w produkcjach filmowych i serialowych. Debiutował w serialu "Ślad". Zagrał także w serialu Netflixa "W głębi lasu" na podstawie powieści Harlana Cobena. Pojawił się w serialu "Komisarz Alex" oraz filme "Idź pod prąd" w reżyserii Wiesława Palucha.