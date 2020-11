12-letni Kamil podczas odwiedzin kolegi został pogryziony przez pitbulla. Lekarzom nie udało się go uratować, chłopiec zmarł. "To okropna śmierć. Nie widziałam twarzy syna, był cały w bandażach. Zamiast krtani miał rurkę. Powiedziałam, że go kocham najbardziej na świecie" – opowiadała TVP pani Elżbieta Towarnicka o ostatnich chwilach z synem.

Właściciel psów usłyszał od prokuratury zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Reklama Teraz w sieci trwa zbiórka podpisów, którą zorganizowali miłośnicy zwierząt, by nie usypiać psów. Pitbulle znajdują się obecnie w schronisku w Orzechowcach pod Przemyślem. Behawiorysta stwierdził, że są to psy stwarzające śmiertelne zagrożenie dla otoczenia. Psy tego typu są jak broń – mówił dla TVP Przemysław Grządziel , opiekun schroniska.