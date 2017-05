Robert Mazurek: To był obciach?

Krzysztof Łapiński*: Bartłomiej Misiewicz?

Na przykład.

Tak, Misiewicz to był obciach.

Złoty chłopiec PiS.

Platforma Obywatelska miała swoich złotych chłopców – i przez nich przegrała. Dlatego mieliśmy pilnować, by żadni złoci chłopcy nie zalęgli się w PiS. A trafił się Misiewicz.

I jak?

Czasem mnie trafia szlag, opadają ręce.

Bo?

Dobija mnie, że kampanijny trud wielu osób, w tym mój, jest marnotrawiony. Nie po to harowałem, by teraz nasza praca była przekreślana przez niemądre wypowiedzi, głupie decyzje czy niegodne zachowania ludzi, których wtedy wokół nas nie było. Ja pamiętam, z kim pracowałem.

Twarzami PiS są teraz Beata Mazurek, Ryszard Terlecki i Antoni Macierewicz, których w kampanii skrzętnie chowaliście.

Wtedy byli zajęci własnymi kampaniami, teraz piastują inne stanowiska, bo taka jest decyzja władz partii.

Ekipę PR-owców, której PiS zawdzięcza podwójne zwycięstwo, przykładnie ukarano.

Dlaczego pan tak mówi?

Gdzie jest teraz Marcin Mastalerek? Nie pozwolono mu nawet kandydować do Sejmu.

Bardzo by się nam dzisiaj przydał, ale pracuje w biznesie, zrobił MBA, urodziła mu się córeczka. Wybrał inną drogę zawodową.

Raczej mu wybrano.

Dobrze, wybrano mu tę drogę.

W kampanii, obok Mastalerka, był także pan.

I wiele innych osób. A ja jestem posłem, choć - przyznaję - nie mam żadnego wpływu na PR rządu czy partii.

O tym mówię. Wygraliście i was odstawiono.

(śmiech) Jesteśmy w strategicznej rezerwie kadrowej. To były dwie bardzo trudne kampanie i pozwolono nam odpocząć.

Pytam serio: dlaczego was odsunięto, skoro mieliście efekty?

To polityka, nigdy nie jest powiedziane, że jak pracujesz w kampanii, to musisz zostać nagrodzony. Była praca do zrobienia, wykonaliśmy ją i już. Fatalnie by to wyglądało, gdybym teraz chodził i płakał, że nie dano mi jakiejś posady. Nikt mi nigdy tego nie obiecywał, nie mam pretensji, nie ma tematu.

*Krzysztof Łapiński to poseł PiS, współtwórca strategii w kampaniach wyborczych tej partii w 2015.