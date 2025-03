Stan papieża stabilny po kryzysie oddechowym

W sobotnim biuletynie Watykan podał, że stan zdrowia Franciszka jest stabilny. Nie doszło do kolejnego kryzysu oddechowego po piątkowych problemach. Papież korzysta z tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Nie stwierdzono gorączki ani podwyższonego poziomu białych krwinek, co oznacza brak nasilenia stanu zapalnego. Watykańskie źródła podkreślają, że to ważne oznaki poprawy.

Papież aktywnie współpracuje z lekarzami

Franciszek odżywia się normalnie. Kontynuuje fizjoterapię tlenową. Jest przytomny i świadomy.

Lekarze są ostrożni w ocenach. Podkreślają, że choć papież czuje się lepiej, jego stan nadal jest złożony. Widać poprawę, ale sytuacja pozostaje poważna – podaje Watykan.