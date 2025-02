Codzienne komunikaty medyczne dotyczące Franciszka nie dają powodów do optymizmu. Watykanista określił je jako "bardzo eufemistyczne", czyli napisane w sposób łagodzący rzeczywistość. Nie stawiają prognozy pozytywnej – podkreślił w rozmowie z "Polsat News".

Konsystorz – zapowiedź decyzji?

Franciszek zwołał konsystorz, ale nie podał jeszcze jego daty. To ważne wydarzenie, ponieważ w przeszłości właśnie na takim zgromadzeniu Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację. To są trzy indykatory, które wskazują jednoznacznie, że mamy do czynienia z absolutną końcówką pontyfikatu – mówił "Polsat News" prof. Stępień.

Zdaniem eksperta są dwie możliwości. Papież abdykuje, powołując się na dokument złożony już 12 lat temu, albo pontyfikat zakończy się zgonem Franciszka.

Nowy papież – kto wybierze następcę?

Jeśli dojdzie do abdykacji, nowy papież zostanie wybrany spośród 138 kardynałów. Według Stępnia to grupa mniej zżyta niż poprzednie kolegia, co może wpłynąć na przebieg konklawe.

Czy papież już podjął decyzję?

Do tej pory Franciszek nie ogłosił woli ustąpienia. Jednak watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin, niedawno odwiedził papieża w klinice Gemelli. Ekspert uważa, że może to mieć związek ze zwołaniem konsystorza. Zgodnie z prawem kanonicznym papież może abdykować tylko wtedy, gdy decyzja ta jest dobrowolna i nie podjęta pod presją.