"Putin wygrywa. Ta wojna nie rozgrywa się na polach bitew, ale w zmieniających się sojuszach na arenie międzynarodowej" – komentuje "El País".

Kłótnia w Białym Domu

Spotkanie Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zakończyło się gwałtowną kłótnią, która została opisana jako "propagandowe i dyplomatyczne zwycięstwo Kremla". "Kiedy Zełenski nie chciał kłaniać się republikaninowi, Trump wybuchł" – podaje "El País".

Rozmowy te dotyczyły m.in. umowy o partnerstwo w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych, jednak finalnie nie doszło do podpisania umowy.

Według "El Pais", Putinowi udało się "umieścić na szczycie rywalizującego supermocarstwa kogoś, kto podziela jego poglądy, pomysły i brak moralności". Piątkowa kłótnia Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołdymyrem Zełenskim była "prawdziwym propagandowym i dyplomatycznym zwycięstwem Kremla" – dodał dziennik.

"Prezydent Ukrainy nie zlekceważył nikogo, a już na pewno nie Stanów Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie, to Trump i (wiceprezydent) JD Vance haniebnie zlekceważyli głowę obcego państwa, która do tej pory była sojusznikiem Waszyngtonu, oraz siebie jako prezydenta i wiceprezydenta USA" – napisał "El Pais".

Ochłodzenie stosunków USA z Ukrainą

Jak ocenił portal elDiario, piątkowe spotkanie w Waszyngtonie to "kulminacja gwałtownego ochłodzenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą od czasu dojścia Trumpa do władzy", a zabiegi prezydenta Francji Emmanuela Macrona i brytyjskiego premiera Keira Starmera, którzy ostatnio byli w Waszyngtonie, "nie wystarczyły, by Trump złagodził swoje stanowisko wobec Zełenskiego".

"Ego Trumpa zawsze odgrywało ważną rolę w geopolityce. Macron odwołał się do niego swoją męską wylewnością w poniedziałek, a Starmer królewskim zaproszeniem w czwartek" – zauważył elDiario.

Co z pomocą dla Ukrainy?

Kłótnia w Białym Domu wpływa na relacje między USA a Ukrainą, co może osłabić wsparcie dla Kijowa w trwającym konflikcie z Rosją. Eksperci podkreślają, że wynik tego spotkania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu.