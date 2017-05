"Pan Paweł Machcewicz i b. dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej przez rok prowadziła działalność stricte polityczną, czyli kampanię polityczną przeciwko ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, który jest organizatorem zarówno dla MIIWŚ jak i muzeum Westerplatte i Wojny 1939, i ma prawo podejmować decyzje odnośnie funkcjonowania tych instytucji zgodnie ze swoim sumieniem i wyobrażeniem" - powiedział PAP wicepremier Piotr Gliński.

Jak mówił, przeciwko temu była prowadzona kampania polityczna z udziałem mediów zagranicznych i krajowych, ekspertów krajowych i zagranicznych, takich instytucji jak Rzecznik Praw Obywatelskich, prezydent Gdańska, a także instytucji trzeciej władzy - instytucji sądowej.

W jego ocenie w toku sprawy pojawił się cały wachlarz zarzutów zupełnie bezpodstawnych. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, bez żadnych podstaw prawnych i merytorycznych, straszył odebraniem działki (na której powstało MIIWŚ- PAP); podobnie pan Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który sugerował, że my - łącząc instytucje muzealne - ograniczamy dostęp społeczeństwa do kultury; absurdy niebywałe - podkreślił Gliński.

Dodał, że na podstawie tych absurdów WSA w Warszawie, zamiast rozpatrzyć merytorycznie skargi, wprowadzał zabezpieczenia, uniemożliwiające mi działania administracyjne. Te zabezpieczenia były prawie że automatycznie odrzucane przez Naczelny Sąd Administracyjny, ale wtedy, kiedy te sprawy docierały do NSA - zaznaczył minister kultury.

WSA wydawał postanowienie o zabezpieczeniu (wstrzymaniu połączenia muzeów do czasu rozstrzygnięcia skarg w tej sprawie - PAP), czyli o ubezwłasnowolnieniu ministra, w ciągu kilku dni od decyzji NSA o odrzuceniu tego postanowienia. Po czym nasze zaskarżenie tej decyzji było przetrzymywane w WSA, nieprzesyłane do NSA w oparciu o takie argumentacje, że z kolei korespondencja służbowa nie jest odbierana w MIIWŚ - wyjaśnił Gliński.

Zdaniem szefa resortu kultury były to działania, które ocierały się o łamanie prawa, a na pewno dobrej woli. Stawiały WSA w roli uczestnika kampanii politycznej, bo niby to było wszystko zgodne z prawem, natomiast tutaj intencje działania były jasne zupełnie. Myśmy podejrzewali, że to było jedyne możliwe działanie tego sądu na rzecz pana Machcewicza, ponieważ merytorycznie sąd nie miał podstaw, żeby rozpatrzyć tę sprawę inaczej - przekonywał minister kultury.

Minister kultury odniósł się także do postanowienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych dotyczącego b. dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. Przeprowadziliśmy kontrolę w Muzeum II Wojny Światowej, jej wyniki wskazywały, że są tam pewne nieprawidłowości. Zgodnie z wynikami kontroli przesłaliśmy w grudniu ub. roku zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do rzecznika finansów publicznych. Rzecznik sprawę rozpatrzył i sprawa była dwuwątkowa - jeden dotyczył naruszenia dyscypliny finansów publicznych, polegającej na wydatkowaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - i to się skończyło wnioskiem o ukaranie karą nagany. Drugi wątek sprawy, który dotyczył dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych, został umorzony ze względu na przedawnienie. Na drugą część, która dotyczyła zamówień publicznych, które nie zostały przedawnione, złożyliśmy zażalenie, ponieważ uważamy, że tam została złamana dyscyplina publiczna - wyjaśnił PAP minister kultury.

MIIWŚ w Gdańsku zostało utworzone w 2008 r. Budowa obiektu trwała od 2012 do 2016 r.; muzeum zostało otwarte 23 marca tego roku. Wiosną ub.r. ministerstwo kultury zapowiedziało, że planuje połączyć to muzeum z - powołanym przez siebie w grudniu 2015 r. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Połączeniu muzeów sprzeciwiła się część środowiska naukowego oraz kulturalnego a także dyrekcja MIIWŚ, władze lokalne i Rzecznik Praw Obywatelskich. Trzy ostatnie podmioty złożyły w tej sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA nie rozpatrując skarg wstrzymywał połączenie placówek. Na początku kwietnia NSA uchylił postanowienie WSA w Warszawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Połączenie obu placówek nastąpiło 6 kwietnia.

W maju WSA odrzucił skargę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dyrektora muzeum oraz Rzecznika Praw Obywatelskich na zarządzenie ministra kultury ws. połączenia muzeów - II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Westerplatte i Wojny 1939. B. dyrektor muzeum Paweł Machcewicz zapowiedział odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.