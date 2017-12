Marszałek Senatu był pytany w czwartek o środową decyzję KE w sprawie uruchomienia art. 7.1 traktatu unijnego wobec Polski oraz o zarzuty opozycji, że Polska, która do niedawna była prymusem w Unii Europejskiej, teraz jest wytykana przez Komisję.

Jeżeli Polska była prymusem, to w tej chwili jest liderem. Dbamy przede wszystkim o interes Polski i Polaków i o to zawsze będziemy dbali - mówił marszałek.

Jak zapewnił, sprawy europejskie są istotne, "ale dla nas, rządzących, a przede wszystkim dla Polaków są istotne sprawy, które dzieją się w Polsce". Zawsze będziemy dbali w pierwszej kolejności o sprawy polskie - powiedział Karczewski.

Jego zdaniem decyzja KE jest polityczna i "tak naprawdę nie doprowadzi do niczego". Nie stracimy żadnych środków, nie będzie żadnych sankcji. To jest tylko i wyłącznie gest i krok polityczny. Krok, z którego cieszą się jedynie politycy opozycji, którzy zabiegali o to, łącznie z Donaldem Tuskiem - mówił Karczewski.

Podkreślił, że decyzja Komisji jest "zła, niepotrzebna, nietrafna"; nazwał ją "aktem skierowanym przeciwko polskiemu rządowi, przeciwko Polsce". Ale my sobie z tym poradzimy. Wprowadzamy zamiany, które zresztą są również znane z innych krajów europejskich - zaznaczył. Jak mówił, rozwiązania dotyczące Sądu Najwyższego, KRS, Trybunału Konstytucyjnego są znane i stosowane w innych krajach europejskich.

Karczewski: Senator Kogut w piątek sam zgłosi się do prokuratury

Z informacji, które mam, wiem, że senator Stanisław Kogut w piątek sam zgłosi się do prokuratury celem udzielenia wszelkich informacji i będzie zeznawał - powiedział również w czwartek na briefingu marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

We wtorek CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, w tym m.in. syna senatora PiS Stanisława Koguta - Grzegorza, który jest wiceprezesem zarządu małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; prezesem tej fundacji jest senator Kogut. Prokuratura chce postawić zarzuty również senatorowi Kogutowi, który już sam zrzekł się immunitetu chroniącego parlamentarzystę; w styczniu w Senacie rozpatrzony ma być wniosek prokuratury o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora. Kogut został również przez PiS zawieszony w prawach członka partii.

Karczewski podkreślił, że Kogut sam zrezygnował z immunitetu i zostało to zatwierdzone przez komisję regulaminową, która stwierdziła, że ta forma złożenia immunitetu była zgodna z prawem.

Przekazałem to natychmiast do prokuratury. Z informacji, jakie mam, wiem, że pan senator Stanisław Kogut jutro sam dobrowolnie zgłasza się do prokuratury celem udzielenia wszelkich informacji i będzie zeznawał - powiedział Karczewski.