Z roku na rok nie tylko kumulacje stają się coraz większe, ale również zasięg samych loterii. W przeszłości, losowania wielkich amerykańskich gigantów odbywały się jedynie w niektórych Stanach, a w chwili obecnej, w loterie takie jak Powerball bądź Mega Millions zagrać można nie tylko z USA, ale także z większości krajów na świecie. Dzieje się tak dzięki platformom do gry w lotto online, które umożliwiają zakup kuponów na wielorakie loterie bez potrzeby samodzielnego przemieszczania się na drugi kraniec kuli ziemskiej. Chociaż jeszcze kilka tak temu takie usługi spotykały się z dużą nieufnością i rezerwą, to dzięki długiej liście graczy, którym udało się wygrać w taki sposób, zainteresowanie tego typu grą na loterii rośnie w zawrotnym tempie.

Warto przytoczyć tu kilka przypadków, o których głośno było na całym świecie. Największym jak do tej pory zwycięzcą, który wielomilionową wygraną zawdzięcza właśnie internetowi, był mężczyzna z Iraku. Marząc o lepszej przyszłości dla siebie i swojej rodziny postanowił zagrać on w amerykańską loterię Oregon Megabucks w 2015 roku. Wielkim zaskoczeniem i oczywiście niesamowitą radością była dla niego wiadomość, że jego kupon okazał się szczęśliwy i udało mu się wygrać 6,4 mln dolarów! Wszystkie największe gazety opisywały historię zwycięzcy z Iraku, który z powodów bezpieczeństwa pozostał anonimowy. Jedyne, co o nim wiadomo to to, że wziął on sprawy w swoje ręce i zagrał w lotto na theLotter!

Irakijczyk nie jest on oczywiście jedyną osobą, która nieźle się wzbogaciła grając na tej platformie. Podczas wielkiego szaleństwa lotto w 2016 r., kiedy to kumulacja największej obecnie loterii Powerball USA osiągnęła niewyobrażalną wcześniej kwotę 1,6 miliarda dolarów, starszy mężczyzna z Salwadoru postanowił zaryzykować zakupując kupon na loterię Powerball online. Na swój kupon wydał zaledwie kila dolarów, które zwróciły mu się z prawdziwą nawiązką! Podczas tego historycznego losowania mężczyźnie udało się wygrać nagrodę drugiego stopnia w wysokości 1 miliona dolarów. Co prawda, największa na świecie kumulacja Powerball nie wpadła w jego ręce, ale kto narzekałby widząc na koncie sześciocyfrową sumkę?

Historia gracza z Salwadoru nie jest jednak odosobniona. Innymi osobami, do których uśmiechnęło się naprawdę duże szczęście byli gracz z Australii, który wygrał 1 mln USD w październiku 2016 r., mężczyzna z Quebec w Kanadzie, który również poprawnie wytypował pięć liczb i zgarnął milion dolarów w lutym 2016 r., a także mężczyzna z Wielkiej Brytanii, któremu już w 2012 r., kiedy to jeszcze loterie online nie były tak popularne, wygrał okrągły milion w Powerball USA.

Obecna kumulacja loterii Powerball USA wynosi aż 375 milionów dolarów, a zainteresowanie fanów loterii z całego świata jest naprawdę ogromne. Losowanie odbędzie się w środę 7 czerwca, a pod kolekturami już ustawiają się długie kolejki. Nie martw się jednak, jeśli nie mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jak widać na powyższych przykładach, dystans nie odgrywa już znaczenia podczas walki o wielkie pieniądze. Wystarczą dobre chęci i kilka kliknięć myszy, dzięki którym pula nagród największej loterii na świecie możne zawędrować do Twojej własnej kieszeni.