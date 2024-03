Jak poinformowała obrona cywilna Rio de Janeiro (COR), służby meteorologiczne potwierdziły, że wyliczana na podstawie temperatury powietrza, wilgotności, siły wiatru i opadów temperatura odczuwalna była tam już rekordowa w sobotę i sięgała 60,1 st. C.

W niedzielę w stacji meteorologicznej Guaratiba potwierdzono odczuwalną temperaturę 62,3 st. C.

Zdaniem synoptyków z brazylijskiego Narodowego Instytutu Meteorologii (Inmet) fenomen atmosferyczny wynika z długotrwałego braku opadów deszczu oraz wysokiego zachmurzenia.

W tej samej dzielnicy Rio de Janeiro w połowie stycznia br. padł rekord temperatury odczuwalnej, która wyniosła wówczas 59,5 st. C.

Pomimo zakończenia lata w Brazylii w dalszym ciągu na większości terytorium tego kraju utrzymują się wysokie temperatury powietrza. Nieznacznego ochłodzenia, jak podają służby meteorologiczne, należy się spodziewać dopiero pod koniec tego tygodnia.

W poniedziałek szczególnie silne upały jak na jesień na półkuli południowej występują we wschodnich i południowych stanach Brazylii, takich jak Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Goias, Parana, Santa Catarina oraz Rio Grande do Sul.