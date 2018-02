Na nowe stroje służbowe mają się składać: kamizelki, dwie spódnice, żakiet i po 10 par koszul dla pań oraz garnitur dla panów.

Zależy nam na tym, żeby zarówno odbiór merytoryczny, jak i wizualny naszych pracowników był jak najlepszy. Sprawności w obsłudze zawsze powinna towarzyszyć również strona wizualna tej obsługi – uzasadnia w odpowiedzi na pytania "Gazety Wyborczej" ZUS.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracuje ok. 46 tys. osób. Stroje dostanie 3 tys. pracujących bezpośrednio przy obsłudze petentów na Salach Obsługi Klientów.

Zdania osób zatrudnionych w ZUS są podzielone – jedni uważają, że "nie trzeba będzie wydawać własnych pieniędzy na ubrania", inni – "woleliby dostać dodatkowe pieniądze do ręki i samemu kupić sobie odpowiedni strój".

– To przedstawiciele związków zawodowych zwrócili się do zarządu Zakładu z prośbą o zakup strojów służbowych. Zarząd Zakładu nie podejmował więc tu własnej inicjatywy, tylko przystał na prośbę, która do niego wpłynęła – zapewnia tymczasem ZUS.



Koszt utrzymania ZUS w 2017 roku wyniósł ok 4,5 mld zł. Połowa tej kwoty poszła na pensje urzędników. Drugim w kolejności kosztem były wydatki na zakupy informatyczne sprzętu i oprogramowania oraz usługi związane z przetwarzaniem danych, utrzymaniem i serwisowaniem infrastruktury IT. Było to ok. 700 mln zł. źródło: "Gazeta Wyborcza"