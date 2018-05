Petycja autorstwa Fundacji Naukowej Katolików Eschaton trafiła do Senatu już w lutym. Pomysłodawcy chcą, by poniedziałek po Zielonych Świątkach był dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli projekt zyskałby aprobatę Senatu, Polacy cieszyliby się przedłużonym weekendem w maju lub w czerwcu, bowiem Zielone Świątki, czyli Zesłanie Ducha Świętego, to uroczystość ruchoma. W tym roku przypada 20 maja, ale np. w przyszłym roku będzie świętowana 9 czerwca.

W ubiegłym tygodniu petycję rozpatrywała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senator PiS Zbigniew Cichoń oznajmił, że "inicjatywa wydaje się bardzo cenna i zasługująca na poparcie". Komisja podjęła decyzję o wystąpieniu o opinię do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Episkopatu.

Szef senackiej komisji Robert Mamątow, również z PiS, jest jednak powściągliwy. - Chyba nas na to nie stać. W końcu mogłoby się okazać, że w maju pracujemy tylko przez pół miesiąca – powiedział, nawiązując do zakazu handlu w niedzielę.