Ukrainiec odmówił powrotu do kraju. 19-latek wybrał Polskę

Ukraińcy zdziwieni decyzją 19-letniego piłkarza

Małow pokazał się z bardzo dobrej strony na niedawno zakończonych mistrzostwach Europy U19. Ukrainiec został wybrany do najlepszej XI turnieju. Nic więc dziwnego, że jego osoba cieszyła się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym.

Najbardziej zabiegały o niego kluby z Ukrainy. Małow jednak nie był zainteresowany powrotem do ojczyzny. 19-latek z Olimpiji Lublana przeniósł się do Lechii. Wybór piłkarza odbił się szerokim echem w ukraińskich mediach. Tamtejsi dziennikarze są zdziwieni, że młodzian odmówił powrotu do kraju i wolał grać w Polsce.

Danylo Malov został nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk. Lewy obrońca podpisał z Biało-Zielonymi kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku.



Witamy w Gdańsku! ⚪️🟢



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Ukrainiec nowym trenerem Lechii

Lechia nowy sezon rozpocznie w Betclic 1 Lidze. Po spadku z Ekstraklasy w klubie z Gdańska doszło do wielu zmian. Johna Carvera na stanowisku trenera zastąpił Władysław Łupaszko. Ukrainiec wcześniej był szkoleniowcem Inhułecia Petrowe oraz Karpat Lwów.

Oprócz Carvera z Lechii odeszło też kilku piłkarzy. Mowa o Matusu Vojtko, Eliasie Olssonie, Bartłomieju Kłudce, Mateju Rodinie i Miłoszu Kałahurze.