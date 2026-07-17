Ukrainiec odmówił powrotu do kraju. 19-latek wybrał Polskę

Ukraińcy zdziwieni decyzją 19-letniego piłkarza
Małow pokazał się z bardzo dobrej strony na niedawno zakończonych mistrzostwach Europy U19. Ukrainiec został wybrany do najlepszej XI turnieju. Nic więc dziwnego, że jego osoba cieszyła się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym.
Najbardziej zabiegały o niego kluby z Ukrainy. Małow jednak nie był zainteresowany powrotem do ojczyzny. 19-latek z Olimpiji Lublana przeniósł się do Lechii. Wybór piłkarza odbił się szerokim echem w ukraińskich mediach. Tamtejsi dziennikarze są zdziwieni, że młodzian odmówił powrotu do kraju i wolał grać w Polsce.
Ukrainiec nowym trenerem Lechii
Lechia nowy sezon rozpocznie w Betclic 1 Lidze. Po spadku z Ekstraklasy w klubie z Gdańska doszło do wielu zmian. Johna Carvera na stanowisku trenera zastąpił Władysław Łupaszko. Ukrainiec wcześniej był szkoleniowcem Inhułecia Petrowe oraz Karpat Lwów.
Oprócz Carvera z Lechii odeszło też kilku piłkarzy. Mowa o Matusu Vojtko, Eliasie Olssonie, Bartłomieju Kłudce, Mateju Rodinie i Miłoszu Kałahurze.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.