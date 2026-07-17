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Ukrainiec odmówił powrotu do kraju. 19-latek wybrał Polskę

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:15
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Ukrainiec odmówił powrotu do kraju. 19-latek wybrał Polskę
Ukrainiec odmówił powrotu do kraju. 19-latek wybrał Polskę/East News
Danyło Małow nie chciał wracać do ojczyzny. 19-latek odmówił gry w ukraińskich klubach i wybrał ofertę z Polski. Utalentowany piłkarz związał się kontraktem z Lechią Gdańsk. Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku.

Ukraińcy zdziwieni decyzją 19-letniego piłkarza

Małow pokazał się z bardzo dobrej strony na niedawno zakończonych mistrzostwach Europy U19. Ukrainiec został wybrany do najlepszej XI turnieju. Nic więc dziwnego, że jego osoba cieszyła się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym.

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Najbardziej zabiegały o niego kluby z Ukrainy. Małow jednak nie był zainteresowany powrotem do ojczyzny. 19-latek z Olimpiji Lublana przeniósł się do Lechii. Wybór piłkarza odbił się szerokim echem w ukraińskich mediach. Tamtejsi dziennikarze są zdziwieni, że młodzian odmówił powrotu do kraju i wolał grać w Polsce.

Ukrainiec nowym trenerem Lechii

Lechia nowy sezon rozpocznie w Betclic 1 Lidze. Po spadku z Ekstraklasy w klubie z Gdańska doszło do wielu zmian. Johna Carvera na stanowisku trenera zastąpił Władysław Łupaszko. Ukrainiec wcześniej był szkoleniowcem Inhułecia Petrowe oraz Karpat Lwów.

Oprócz Carvera z Lechii odeszło też kilku piłkarzy. Mowa o Matusu Vojtko, Eliasie Olssonie, Bartłomieju Kłudce, Mateju Rodinie i Miłoszu Kałahurze.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskaLechia GdańskUkrainiec
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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