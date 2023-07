Rzeczniczka jeleniogórskiej policji podinsp. Edyta Bagrowska przekazała, że do wypadku doszło około godziny 13:00 pomiędzy ulicami Wincentego Pola i Powstańców Śląskich. - Chłopiec wyszedł na spacer ze swoją 11-letnią kuzynką. W trakcie przechodzenia przez dziurę w betonowym płocie runęła na niego jedna z płyt. Dziecko zostało przygniecione– powiedziała PAP Bagrowska.

Chłopiec był reanimowany na miejscu wypadku; w ciężkim stanie został przewieziony do jeleniogórskiego szpitala. Prawdopodobnie zostanie przetransportowany do szpitala we Wrocławiu.

Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja; trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.

Rodzice dziecka po zdarzeniu natychmiast przybiegli na miejsce wypadku. Policja podała, że byli trzeźwi.

Piotr Doczekalski