Nad województwem zachodniopomorskim w sobotę przechodzą burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.

Do godz. 16:00 straż pożarna wzywana była do 45 zdarzeń, w tym do 10 w Szczecinie. Natomiast w ciągu kolejnych dwóch godzin, jak poinformował mł. bryg. Kubiak, odnotowano kolejnych 70 zdarzeń, w tym 39 w Koszalinie. - Interwencje dotyczyły głównie zalanych piwnic i powalonych drzew. Nie ma osób poszkodowanych - zaznaczył strażak.

W Koszalinie zalana jest ul. Zwycięstwa na wysokości Centrum Kultury 105 oraz ul. Zakole. Tam w wodzie znalazły się także garaże. Zalane piwnice są m.in. przy ul. Szczecińskiej, Kaszubskiej i Niepodległości.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla całego województwa zachodniopomorskiego. Obowiązuje ono do godz. 21. Zgodnie z alertem, burzom miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 45 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, miejscami grad.

Drzewo spadło na samochód, jedna osoba nie żyje

Silne burze przechodzą także przez woj. kujawsko-pomorskie. Na samochód jadący drogą powiatową nr 1277 w Gołuszycach (Kujawsko-Pomorskie) spadło drzewo. Autem podróżowały cztery osoby. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Trwa akcja ratunkowa.

"Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej. Zadysponowano także cztery karetki pogotowia ratunkowego. Droga jest zablokowana" - poinformował dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Inga Domurat, Tomasz Więcławski