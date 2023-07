Reklama

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie gwałtowne zmiany pogody. Poniedziałek upłynie w kraju w większości pod znakiem burz i wysokiej temperatury. Najcieplej będzie na Podkarpaciu – 32 stopnie, a najzimniej nad morzem – 23 stopnie.

Gdzie jest burza? Prognoza pogody IMGW

Reklama

Które rejony są najbardziej zagrożone możliwością wystąpienia burz? Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, gwałtowne zjawiska pogodowe wystąpią głównie na południowym wschodzie naszego kraju.

W pasie od woj. dolnośląskiego do podlaskiego "burzom towarzyszyć będą opady do 20 mm i porywy wiatru 55-66 km/h". Od opolskiego i śląskiego poprzez łódzkie i mazowieckie do południowych powiatów podlaskiego "w czasie trwania zjawisk burzowych prognozowane są opady deszczu 20-30 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy grad".

Prognoza burz: Gdzie zjawiska będą najintensywniejsze?

Najintensywniejsze burze prognozowane są w województwach:

małopolskim

podkarpackim

lubelskim

świętokrzyskim

Tam burzom będą towarzyszyć "opady do 35 mm, lokalnie do 45 mm i porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad".

IMGW wydał nowe alerty pogodowe

W związku z prognozowanymi burzami z gradem IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla zagrożonych regionów. Dla południa kraju i południowego wschodu wydano ostrzeżenia 2. stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne i nawalne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, punktowo do 100 km/h. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie IMGW.

Dla województw: śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego obowiązują z kolei ostrzeżenia 1. stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad" - brzmi komunikat IMGW.

Reklama

Dla centralnej i północno wschodniej Polski wydano natomiast ostrzeżenia 2. stopnia przed upałem. Temperatura ma tam dziś sięgnąć około 30 stopni Celsjusza.

Burze z gradem. Gradziny mogą mieć od 5 do 7 cm

Jak będą się rozwijać burze? W komentarzu dra Grzegorza Duńca z IMGW czytamy: "Dziś występować będą sprzyjające warunki do elektryzacji chmur i utworzenia pola elektrostatycznego wystarczającego do inicjalizacji wyładowań iskrowych. W południowej Polsce prawdopodobnie intensywność burz może być duża i lokalnie bardzo duża. Należy zaznaczyć, że obecność strefy zachmurzenia piętra średniego i wysokiego może wpływać na dynamikę burz, lokalnie je osłabiając".

Ekspert zwraca uwagę, że miejscami może spaść duży grad. "Zdarza się, że przemieszczające się burze "opływają" miejskie wyspy ciepła przemieszczając się na obrzeżach ww. obszarów. Możliwy opad gradu. Lokalnie gradziny osiągać będą rozmiary do 5-7 cm" – czytamy.