Skandal w szkole w Łużnej-Zaborówce. Rodzice zaatakowali dyrektorkę

O tym, co wydarzyło się w szkole w Łużnej-Zaborówce, mówi cała Polska. Rodzice uczniów we wtorek (29.10) zaatakowali dyrektorkę placówki. Na miejsce wezwano policję.

Do sytuacji doszło po tym, jak szkoła miała zostać zamknięta z dnia na dzień, a uczęszczające do niej dzieci przeniesione do innych placówek. Dlaczego?

22 października Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła inspekcję budynku. Jak wynika z raportu opublikowanego przez lokalne media, strażacy wykryli poważne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co zmusiło ich do wydania decyzji o natychmiastowym zakazie eksploatacji budynku.

Ta decyzja nie spodobała się rodzicom, który we wtorek zjawili się przed budynkiem szkoły. Sytuacja eskalowała. "Z ich relacji wynika, że wcześniej ktoś zabrał rzeczy dzieci z przedszkola i przewiózł je do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej, co dodatkowo rozsierdziło wiele osób" – relacjonuje lokalny portal halogorlice.info.pl.

Atak na dyrektorkę szkoły w Łużnej-Zaborówce. Interweniowała policja

Doszło do ostrej konfrontacji, podczas której część rodziców miała zaatakować dyrektorkę szkoły, obrażając ją i zamykając w jej gabinecie. Głos w sprawie zabrał Gustawa Janasa, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

– Wczoraj o godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w szkole w Łużnej ma dochodzić do jakiejś awantury, oblegania szkoły przez grupę około 30 osób. Na miejsce udały się dwa patrole policji, wylegitymowano znajdujące się tam osoby. Nie stwierdzono żadnego przestępstwa czy wykroczenia, ale strony zostały poinformowane o przysługujących im prawach do złożenia zawiadomienia. Jak dotąd jednak żadne zgłoszenie dotyczące tego incydentu nie wpłynęło do policji – przekazał w rozmowie z "Faktem".

Ostatecznie uczniowie szkoły w Łużnej-Zaborówce tymczasowo przejdą na naukę zdalną, zanim rozpoczną edukację w innej placówce. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Łużna, od nowego roku szkolnego planowano zamknięcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej-Zaborówce, a postanowienie straży pożarnej przyspieszyło proces zakończenia działalności tej placówki.