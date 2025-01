W wielu miejscach w Polsce wciąż jeszcze leży śnieg. Wkrótce jednak odejdzie do przeszłości. Czeka nas bardzo duże ocieplenie. Termometry wskażą w styczniu nawet 12-13 stopni Celsjusza!

Prognozy synoptyków wskazują, że czeka nas odwilż, a wraz z nią - duże ocieplenie. Temperatury mogą wskazać niespotykane w tym miesiącu wartości – sięgające nawet 12-13 stopni Celsjusza. Byłby to wzrost temperatury o ok. 20 stopni w porównaniu do temperatur minimalnych odnotowywanych w nocy.