Dane z najnowszego Barometru Cen Mieszkań portalu Tabelaofert.pl wskazują, że gwałtowny wrześniowy wzrost sprzedaży mieszkań (o 38,8 proc.) nie był chwilowym zrywem popytu. W październiku zanotowano spadek o 0,9 proc., co oznacza że sprzedaż wciąż jest na wysokim poziomie - wskazano w raporcie.

Równolegle ceny pozostają stabilne; średnia cena za metr kwadratowy spadła w październiku o zaledwie 0,79 proc. - podano. Co szósty deweloper zmienił cennik: obniżki zanotowano w 8,1 proc. przypadków, a podwyżki w 7,1 proc.

Ceny mieszkań zaskoczyły. Sprzedaż na rynku nieruchomości nie zwalnia

"Wynik października pokazuje, że rynek mieszkaniowy działa wciąż na bardzo wysokich obrotach. Popyt jest realny i ma solidne podstawy" – ocenił, cytowany w publikacji, Robert Chojnacki z Tabelaofert.pl.

Wzrost średniej ceny za metr kwadratowy w październiku odnotowano w Warszawie (1,9 proc.), Poznaniu (1,7 proc.) oraz we Wrocławiu (0,4 proc.). Spadki cen zanotowano w Lublinie (3,4 proc.), Bydgoszczy (3 proc.), w aglomeracji śląskiej (1,3 proc.), Trójmieście (1,2 proc.), Krakowie (1,3 proc.) i Łodzi (0,8 proc.).

Jak wynika z raportu, mieszkania na rynku pierwotnym w br. są droższe średnio o 2,5 proc. w porównaniu do roku 2024. Największy wzrost średniej ceny za metr kwadratowy rdr. zanotowano w Trójmieście (9,7 proc.) oraz w Bydgoszczy (8,7 proc.). Miasta, gdzie ceny spadły w ujęciu rocznym, to Krakowów (spadek o 2,8 proc.) oraz Warszawa (0,08 proc.).