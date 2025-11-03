"Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie »Rzeczpospolitej« wynika, że tylko 39,2 proc. respondentów akceptuje przywrócenie w Polsce obowiązkowej służby wojskowej ze względu na obecną sytuację międzynarodową. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 45,5 proc., a nie ma zdania 15,3 proc." – podała gazeta.

Z badania wynika, że „za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej są zwolennicy obecnego rządu, osoby po siedemdziesiątce (59 proc.), mieszkańcy małych wsi (42 proc.), w równym stopniu myślą tak osoby z wykształceniem podstawowym, jak średnim i wyższym (po 39 proc. wskazań w każdej z tych grup)”. Jak podaje "Rz", „informacje o sytuacji na świecie głównie czerpią oni z Wydarzeń Polsatu (52 proc.), a swoje poglądy polityczne lokują na lewicy”.

Obowiązkowa służba wojskowa? Coraz więcej Polaków mówi "nie"

Z badania zleconego przez "Rzeczpospolitą" wynika, że przeciwnikami obowiązkowej służby wojskowej są "przeważnie osoby niegłosujące (50 proc.), kobiety (49 proc.), trzydziestolatkowie (59 proc.) oraz osoby z pokolenia Z (58 proc.), czyli potencjalnie te, które mogłyby zostać powołane do wojska, mieszkańcy dużych miast (54 proc.), z wyższym wykształceniem (52 proc.)". "Wiedzę o świecie czerpią przeważnie z kanałów informacyjnych TVP Info (58 proc.), swoje poglądy polityczne lokują w centrum (49 proc.)" – pisze "Rz".

IBRiS przeprowadził badanie w dniach 24-25 października 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1067 osób.