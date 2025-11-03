"Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie »Rzeczpospolitej« wynika, że tylko 39,2 proc. respondentów akceptuje przywrócenie w Polsce obowiązkowej służby wojskowej ze względu na obecną sytuację międzynarodową. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 45,5 proc., a nie ma zdania 15,3 proc." – podała gazeta.

Z badania wynika, że „za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej są zwolennicy obecnego rządu, osoby po siedemdziesiątce (59 proc.), mieszkańcy małych wsi (42 proc.), w równym stopniu myślą tak osoby z wykształceniem podstawowym, jak średnim i wyższym (po 39 proc. wskazań w każdej z tych grup)”. Jak podaje "Rz", „informacje o sytuacji na świecie głównie czerpią oni z Wydarzeń Polsatu (52 proc.), a swoje poglądy polityczne lokują na lewicy”.

Stolice Europy. Tylko najlepsi przechodzą pytanie nr 7! Dasz radę?
Stolice Europy. Tylko najlepsi przechodzą pytanie nr 7! Dasz radę?

Zobacz również

Obowiązkowa służba wojskowa? Coraz więcej Polaków mówi "nie"

Z badania zleconego przez "Rzeczpospolitą" wynika, że przeciwnikami obowiązkowej służby wojskowej są "przeważnie osoby niegłosujące (50 proc.), kobiety (49 proc.), trzydziestolatkowie (59 proc.) oraz osoby z pokolenia Z (58 proc.), czyli potencjalnie te, które mogłyby zostać powołane do wojska, mieszkańcy dużych miast (54 proc.), z wyższym wykształceniem (52 proc.)". "Wiedzę o świecie czerpią przeważnie z kanałów informacyjnych TVP Info (58 proc.), swoje poglądy polityczne lokują w centrum (49 proc.)" – pisze "Rz".

Reklama

IBRiS przeprowadził badanie w dniach 24-25 października 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1067 osób.