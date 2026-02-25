Polskie armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje pożyczka SAFE -powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas odprawy rozliczeniowo–zadaniowej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny jako prezydenta Polski, na ile program SAFE daje nam możliwość swobodnego wydawania pieniędzy w kontekście zasady warunkowości - stwierdził.

SAFE krytykowany przez opozycję

Program SAFE krytykuje opozycja. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim kwestii przejrzystości wydawania środków z SAFE, a także obaw, że unijny program może zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku na Polskę, tak jak fundusz KPO i związane z nim tzw. kamienie milowe.

Reklama

Premier Donald Tusk uważa natomiast, że zablokowanie programu SAFE będzie oznaczało "uderzenie w samo serce naszych programów polskiego bezpieczeństwa". Tu nie ma miejsca na politykę czy konflikty - podkreślił.

Reklama

Pożyczki na obronność ramach SAFE

Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Program ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA.