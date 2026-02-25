Z sondażu IBRiS dla "Rz" wynika, że blisko 60 proc. badanych jest za tym, by prezydent ustawę podpisał. Przeciwnego zdania jest 29,8 proc. respondentów. Sondaż przeprowadzono 13 i 14 lutego, czyli – jak podkreśla "Rz" – jeszcze przed pełnym "rozkręceniem się" publicznej debaty na ten temat i ubiegłotygodniową decyzją Sejmu. 11,9 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Wyborcy opozycji o SAFE

Prezydent jest pod presją z obu stron. Jego dylemat jest jeszcze bardziej wyraźny, gdy spojrzeć na szczegóły badania IBRiS. Wynika z nich, że 59 proc. wyborców opozycji (definiowanych jako PiS, Konfederacja oraz Partia Razem) jest za tym, by prezydent nie podpisywał ustawy. Z kolei co trzeci (33 proc.) opowiada się za tym, by ją podpisał. I odwrotnie: 92 proc. wyborców koalicji rządzącej jest za podpisem – pisze dziennik.

Warunek prezydenta Nawrockiego

Z rozmów przeprowadzonych przez "Rz" z administracją Karola Nawrockiego wynika, że prezydentowi zależy, aby realizację SAFE monitorował Komitet Sterujący, w skład którego wchodziliby m.in. przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Obecna ustawa takiego rozwiązania nie przewiduje, ale – jak twierdzą rozmówcy „Rz” – wszystkie opcje są na stole.