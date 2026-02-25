Taką emeryturę już teraz dostaje 48-letni Adam Małysz. Oto kwota

Kariera Adama Małysza to imponująca kolekcja trofeów i rekordów. Od pierwszych startów w Pucharze Świata w 1995 roku, Polak systematycznie zdobywał kolejne szczyty, stając się jednym z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Cztery Kryształowe Kule, medale olimpijskie i mistrzostw świata to tylko część jego bogatego dorobku. Pożegnawszy skocznię, Adam Małysz odkrył w sobie pasję do motorów, startując w tak wymagającym rajdzie jak Dakar. Dziś, jako prezes PZN, dowodzi, że jego talent i determinacja nie znają granic, skutecznie rozwijając polskie sporty zimowe.

Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie finansowe, które przysługuje polskim sportowcom, którzy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich. Jest to forma uznania dla ich wyjątkowych osiągnięć i wkładu w promocję Polski na arenie międzynarodowej. Emerytura olimpijska przysługuje polskim sportowcom, którzy:

Zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich.

na igrzyskach olimpijskich. Spełniają określone warunki wiekowe (zwykle po ukończeniu 40. roku życia).

Wysokość emerytury olimpijskiej jest ustalana na podstawie przepisów ustawy o sporcie i co jakiś czas może ulegać zmianom. Od 1 stycznia 2026 roku wysokość emerytury olimpijskiej wynosi 5116,99 zł miesięcznie. Co ważne, emerytura olimpijska jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że sportowiec otrzymuje całą kwotę na rękę.

Ile wynosi emerytura Adama Małysza?

Adam Małysz, legenda polskiego sportu i skoków narciarskich, choć już dawno zakończył karierę zawodniczą, wciąż pozostaje w świetle reflektorów. Jednym z powodów jest jego emerytura olimpijska. Emerytura olimpijska Adama Małysza podlega regularnym waloryzacjom, związanym przede wszystkim ze wskaźnikiem inflacji. W 2026 roku świadczenie uległo znaczącemu podwyższeniu, osiągając poziom 5116,99 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że wysokość emerytury olimpijskiej jest ujednolicona dla wszystkich uprawnionych sportowców, niezależnie od osiągnięć. Aby otrzymać to świadczenie, zawodnik musi spełnić ściśle określone kryteria, takie jak zdobycie medalu olimpijskiego lub paraolimpijskiego, nieskazitelna przeszłość karalna oraz ukończenie 40. roku życia.

Ile zarabia Adam Małysz na stanowisku prezesa PZN?

Adam Małysz zdecydowanie więcej zarabia na stanowisku prezesa PZN niż podczas swojej kariery sportowej. Szacuje się, że jego roczne wynagrodzenie, podobnie jak w przypadku jego poprzednika, Apoloniusza Tajnera, wynosi około 900 tysięcy złotych. Warto jednak zaznaczyć, że sam Adam Małysz nie potwierdził tych doniesień. Według szacunków "Przeglądu Sportowego", miesięczna pensja prezesa PZN to około 15 tysięcy złotych.