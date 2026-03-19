Do wypadku doszło przed godz. 8.

Zderzenie Kii z Oplem

Jak przekazała policja, na rondzie ONZ zderzyły się pojazdy Kia oraz Opel.

Kierowca Kii w szpitalu

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd marki Kia dachował. Kierujący tego pojazdu został przewieziony do szpitala – powiedział mł. asp. Gontarek z KSP. Dodał, że kierowcy byli trzeźwi i mają uprawienia do kierowania pojazdami.

Gigantyczne korki

Na miejscu wypadku tworzą się gigantyczne korki. Aktualnie występują utrudnienia na ul. Świętokrzyskiej w kierunku centrum. Ruch odbywa się tylko prawym pasem ruchu – potwierdził mł. asp. Gontarek.