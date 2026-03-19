Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na rondzie ONZ w Warszawie ruch ulicą Świętokrzyską w kierunku centrum odbywa się tylko prawym pasem – poinformował PAP mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. W centrum Warszawy tworzą się gigantyczne korki.
Do wypadku doszło przed godz. 8.
Zderzenie Kii z Oplem
Jak przekazała policja, na rondzie ONZ zderzyły się pojazdy Kia oraz Opel.
Kierowca Kii w szpitalu
Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd marki Kia dachował. Kierujący tego pojazdu został przewieziony do szpitala – powiedział mł. asp. Gontarek z KSP. Dodał, że kierowcy byli trzeźwi i mają uprawienia do kierowania pojazdami.
Gigantyczne korki
Na miejscu wypadku tworzą się gigantyczne korki. Aktualnie występują utrudnienia na ul. Świętokrzyskiej w kierunku centrum. Ruch odbywa się tylko prawym pasem ruchu – potwierdził mł. asp. Gontarek.
