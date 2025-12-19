Marek Siwiec uważa, że to "dzień prawdy" dla Karola Nawrockiego. Szef kancelarii Sejmu odniósł się do ostatnich wypowiedzi prezydenta, w których ten narzekał na brak partnerskiego traktowania Polski przez Kijów.

Siwiec nazwał taką postawę "puszeniem się". Jeśli jest to tylko element gry politycznej, polityk SLD jest w stanie to zrozumieć. Jeśli jednak okaże się to trwałą tendencją, uzna to za brak profesjonalizmu, który zaprzepaści historyczną szansę prezydenta na zbudowanie silnej pozycji w polityce zagranicznej.

Według Marka Siwca Polska dysponuje obecnie ogromnymi aktywami na arenie międzynarodowej, ale nie potrafi ich wykorzystać. Do sukcesu potrzebna jest inteligentna współpraca dwóch ośrodków władzy. Siwiec porównał rząd i prezydenta do dwóch napastników, którzy powinni grać do jednej bramki. Obecnie taka współpraca nie istnieje, co osłabia pozycję Polski w negocjacjach z Ukrainą i zachodnimi sojusznikami.