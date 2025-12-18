W czwartek, w Pałacu Prezydenckim, prezydent Karol Nawrocki wygłosił oświadczenie w sali, w której w tym samym czasie pracownicy rozbierali Okrągły Stół na części. Zdaniem Nawrockiego najważniejszy gmach w Rzeczypospolitej nie jest już właściwym miejscem dla tego obiektu.

Okrągły Stół. Gdzie trafi?

Mebel nie zostanie zniszczony, lecz zmieni swoją funkcję. Z narzędzia polityki stanie się muzealnym przedmiotem. Trafi do Muzeum Historii Polski. Zwiedzający zobaczą go w 2027 roku. Prezydent zaznaczył, że wokół stołu nadal mogą odbywać się debaty, ale wyłącznie o charakterze naukowym i akademickim.

Karol Nawrocki ostro ocenił znaczenie stołu dla współczesnej Polski. Podkreślił, że dzisiejsze pokolenia nie potrzebują kompromisów z ludźmi poprzedniego systemu. Dziś młodzi Polacy nie muszą iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami czy postkomunistami – stwierdził prezydent. Prezydent zakończył swoje wystąpienie hasłem: Dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska. Uznał, że usunięcie stołu z Pałacu to ostateczne zerwanie z dziedzictwem PRL-u w sercu polskiej władzy.