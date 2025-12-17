We wtorkowym wydaniu programu "Kropka nad i" gościem był Adrian Zandberg. Zanim rozmowa się zaczęła Monika Olejnik nawiązała do wywiadu Piotra Kraśki w "Faktach po faktach". Dziennikarz rozmawiał z szefem Kancelarii Prezydenta, Zbigniewem Boguckim.

Karol Nawrocki nie odbiera telefonów od Donalda Tuska?

Jednym z poruszanych tematów były relacje między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem. Premier zdradził, że prezydent nie odbiera od niego telefonów. Bogucki powiedział, że "nie ma takiej wiedzy" w tej kwestii.

Zaznaczył, że spotkania premiera z prezydentem odbywają się tak jak zostały zaplanowane. Mamy sytuację, w której jeśli pan premier chciał się spotkać z panem prezydentem, to spotykał się z nim następnego dnia - powiedział.

Monika Olejnik mocno o zachowaniu prezydenta

Monika Olejnik na początku "Kropki nad i" nawiązała do tej rozmowy. Niestety, nie dowiedzieliśmy się od ministra Boguckiego, dlaczego prezydent nie odbiera telefonów od premiera Tuska - stwierdziła. Może sygnał jest za cicho- dodała z lekką ironią.