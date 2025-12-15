W wywiadzie dla Wirtualnej Polski prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował politykę rządu Donalda Tuska. Zapytany, kto jest lepszym partnerem do współpracy – Donald Tusk czy lider Konfederacji Grzegorz Braun – Nawrocki odparł, że to Tusk "szkodzi Polsce bardziej" w obecnej sytuacji. Prezydent oskarżył Tuska, że to jego polityka "prowadzi do kryzysów" w finansach publicznych, służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. Nawrocki konsekwentnie nazywa Tuska "najgorszym premierem w Polsce po 1989 roku" i zadeklarował chęć współpracy z każdym rządem – "oby tylko z lepszym". Prezydent ocenił, że Tusk "przestał być atrakcyjnym partnerem do rozmów" dla liderów Europy Zachodniej.

Tusk odpowiada Nawrockiemu

Premier Donald Tusk natychmiast skomentował słowa Nawrockiego na platformie X, nie kryjąc oburzenia. Tusk stwierdził: Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Szef rządu dodał, że "nigdy w to nie wątpił", a teraz "przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej".

Nawrocki broni swoich wet

Prezydent odniósł się również do oskarżeń polityków Koalicji Obywatelskiej o bycie "wetomatem". Nawrocki uważa, że zawetowane ustawy "były przygotowywane z myślą o zupełnie innym prezydencie", który miał podpisywać wszystko. Według prezydenta to właśnie ten fakt stanowi "istotę frustracji Donalda Tuska", ponieważ na stanowisku głowy państwa zasiadł ktoś, kogo premier się nie spodziewał.