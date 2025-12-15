W czwartek na Komitecie Stałym Rady Ministrów będzie rozpatrywany projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w nowym brzmieniu. Mam nadzieję, że chwilę przed wigilią albo przed sylwestrem zostanie przez rząd przyjęty. W styczniu będzie wysłany do Sejmu i na pierwszym lub drugim posiedzeniu rozpoczniemy I czytanie – powiedziała w Radiu Zet sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula.

Zmiany w projekcie o osobie najbliższej

Ujawniła także, jakie zmiany są projekcie. Zmiana w obszarze tego, gdzie i jak będzie zawierany związek, czy w tym przypadku umowa, bo pełna nazwa to ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Umowa będzie cywilno-prawna, zawierana u notariusza, będzie rejestrowana w USC, ale nie będzie zmieniała stanu cywilnego – powiedziała minister Kotula. Dodał, że dwie osoby będą podejmować decyzje, czy chcą wspólności majątkowej u notariusza.

Będą mogli się wspólnie rozliczać. Zerowa grupa podatkowa, czyli zwolnienie z podatku od spadku i darowizn, ale też ubezpieczenie zdrowotne, renta rodzinna, prawo do pochówku, dostęp do dokumentacji medycznej – to tylko niektóre z zabezpieczeń – powiedziała Katarzyna Kotula.

Prezydent zawetuje ustawę?

Podkreśliła także, że potrzebny jest okres przejściowy na okres kilku miesięcy.To kwestia przygotowania rejestru, chociażby w Urzędzie Stanu Cywilnego, wypracowania formularzy. Będziemy się zastanawiać. Przy poprzednim kształcie ustawy był roczny – stwierdziła w Radiu Zet.

Według WP, prezydent Karol Nawrocki chce zawetować ustawę. Ma nie zgadzać się na to, by osoby poza związkiem małżeńskim korzystały z przywileju polegającego na wspólnym rozliczaniu podatkowym. Jeśli koalicja tego nie wykreśli z projektu, to już z góry wykluczamy poparcie ustawy - powiedział informator WP.

Będzie spotkanie z prezydentem?

Minister Kotula została także zapytana o to, czy spotka się z prezydentem ws. ustawy o statusie osoby najbliższej. Zapewniła, że jest gotowa. W nieformalnych sytuacjach, w których spotykałam ministrów prezydenckich zapowiadałam, że chciałabym się spotkać, sondowałam, czy będzie możliwość rozmowy. Zdaniem minister, ze strony kancelarii i prezydenta "jest otwartość na spotkanie" - powiedziała minister.

Według nieoficjalnych informacji, prezydent obawia się, że rozszerzenie przywilejów wynikających z zawarcia małżeństwa na pary otworzyłoby pole do nadużyć i oszukiwania na podatkach. O planach Karola Nawrockiego wobec tego projektu może świadczyć także wypowiedź szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Żadna ustawa nie może podważać szczególnej roli i pozycji małżeństwa. Związek kobiety i mężczyzny tworzy małżeństwo wedle konstytucji i jest pod szczególną ochroną RP - powiedział w Radiu Zet.