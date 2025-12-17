Karol Nawrocki liderem zaufania

Prezydent Karol Nawrocki nie oddaje fotela lidera. Polacy niezmiennie darzą go największym zaufaniem spośród wszystkich polityków w kraju.

Zaufanie: 54 proc. (wynik stabilny od listopada).

Nieufność: 33 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Sikorski i Kosiniak-Kamysz gonią prezydenta

Drugie miejsce w rankingu zajęli ex aequo dwaj kluczowi ministrowie rządu Donalda Tuska. Obaj zanotowali lekki wzrost pozytywnych wskazań.

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL): ufa mu 45 proc. badanych.

Rafał Trzaskowski: prezydent Warszawy zaliczył spadek i wylądował na trzeciej pozycji z wynikiem 42 proc. (spadek o 3 pkt proc.).

prezydent Warszawy zaliczył spadek i wylądował na trzeciej pozycji z wynikiem 42 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Szymon Hołownia jedynym wygranym grudnia

CBOS zauważa, że grudzień przyniósł poprawę notowań tylko jednemu politykowi. Jest nim Szymon Hołownia, który systematycznie odbudowuje swoją pozycję. Zaufanie: 40 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), nieufność: 35 proc. (spadek o 4 pkt proc.).

Z kolei premier Donald Tusk utrzymuje zaufanie na poziomie 39 proc. Jednocześnie aż 49 proc. ankietowanych deklaruje wobec niego nieufność.

Liderzy niechęci: Kaczyński, Braun i Morawiecki

Na dole zestawienia znajdują się politycy, którzy budzą w Polakach najsilniejsze negatywne emocje.

Jarosław Kaczyński: zajmuje pierwsze miejsce w rankingu nieufności. Nie ufa mu aż 58 proc. Polaków.

Mateusz Morawiecki: nie ufa mu 52 proc. respondentów.

Sondaż pokazuje także, że wysoka funkcja nie zawsze idzie w parze z rozpoznawalnością.