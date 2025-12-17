Karol Nawrocki liderem zaufania
Prezydent Karol Nawrocki nie oddaje fotela lidera. Polacy niezmiennie darzą go największym zaufaniem spośród wszystkich polityków w kraju.
- Zaufanie: 54 proc. (wynik stabilny od listopada).
- Nieufność: 33 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).
Sikorski i Kosiniak-Kamysz gonią prezydenta
Drugie miejsce w rankingu zajęli ex aequo dwaj kluczowi ministrowie rządu Donalda Tuska. Obaj zanotowali lekki wzrost pozytywnych wskazań.
- Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL): ufa mu 45 proc. badanych.
- Radosław Sikorski (KO): również uzyskał wynik 45 proc.
- Rafał Trzaskowski: prezydent Warszawy zaliczył spadek i wylądował na trzeciej pozycji z wynikiem 42 proc. (spadek o 3 pkt proc.).
- Szymon Hołownia jedynym wygranym grudnia
CBOS zauważa, że grudzień przyniósł poprawę notowań tylko jednemu politykowi. Jest nim Szymon Hołownia, który systematycznie odbudowuje swoją pozycję. Zaufanie: 40 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), nieufność: 35 proc. (spadek o 4 pkt proc.).
Z kolei premier Donald Tusk utrzymuje zaufanie na poziomie 39 proc. Jednocześnie aż 49 proc. ankietowanych deklaruje wobec niego nieufność.
Liderzy niechęci: Kaczyński, Braun i Morawiecki
Na dole zestawienia znajdują się politycy, którzy budzą w Polakach najsilniejsze negatywne emocje.
- Jarosław Kaczyński: zajmuje pierwsze miejsce w rankingu nieufności. Nie ufa mu aż 58 proc. Polaków.
- Grzegorz Braun: budzi niechęć u 57 proc. badanych (wzrost aż o 6 pkt proc.).
- Mateusz Morawiecki: nie ufa mu 52 proc. respondentów.
Sondaż pokazuje także, że wysoka funkcja nie zawsze idzie w parze z rozpoznawalnością.
- Waldemar Żurek: minister sprawiedliwości staje się coraz bardziej rozpoznawalny, ale zyskuje głównie przeciwników (nieufność wzrosła do 27 proc.).
- Piotr Zgorzelski: wicemarszałek Sejmu pozostaje najbardziej anonimowym politykiem w zestawieniu – nie zna go aż 54 proc. badanych.
