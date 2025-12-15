13 grudnia minęły dwa lata od powołania rządu Donalda Tuska. Z tej okazji Radio ZET zapytało wyborców poszczególnych partii politycznych, co sądzą o premierze i wicepremierze, a także, czy Sikorski ich zdaniem powinien zastąpić Tuska na stanowisku szefa rządu.

Negatywnie o Tusku

Sondaż pokazuje, że 51 proc. Polaków ma o obecnym premierze negatywną opinię, a 27 proc. – pozytywną. Na pytanie: "Jak Pan/Pani ocenia Donalda Tuska jako polityka?" odpowiedzi prezentują się następująco:

Reklama

Zdecydowanie pozytywnie – 14 proc.

Raczej pozytywnie – 13 proc. Ani pozytywnie, ani negatywnie – 19 proc.

Raczej negatywnie – 14 proc.

Zdecydowanie negatywnie – 37 proc.

Nie znam go – 3 proc.

Kto chwali Tuska?

Jak to wygląda w podziale na elektoraty poszczególnych partii? 87 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej ocenia obecnego premiera pozytywnie, a tylko 6 proc. – negatywnie. W przypadku wyborców Prawa i Sprawiedliwości 74 proc. ocenia premiera Tuska negatywnie, a tylko 4 proc. – pozytywnie.

Pozytywnie na temat premiera wypowiada się 43 proc. zwolenników Polski 2050 i 24 proc. zwolenników PSL. Negatywnie – 28 proc. osób głosujących na Polskę 2050 i 46 proc. głosujących na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza. Najlepsze zdanie na temat Donalda Tuska w koalicji mają zwolennicy trzeciego koalicjanta – Nowej Lewicy. W tej grupie chwali 63 proc. osób, a 11 proc. ma o nim złe zdanie.

Tusk czy Sikorski?

Jak Polacy oceniają wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który według mediów wskazywany jest jako potencjalny kandydat na przyszłego premiera KO? 30 proc. ma zdanie pozytywne a 36 proc. – negatywne. Zdecydowanie pozytywnie mówi o nim – 15 proc,. raczej pozytywnie – 14 proc, ani pozytywnie, ani negatywnie – 22 proc., raczej negatywnie – 12 proc. zdecydowanie negatywnie – 24 proc. Odpowiedź "nie znam go" dało 12 proc. badanych.

W sondażu zadano także pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?". Okazało się, że wygrywa obecny szef rządu. Tuska jako premiera woli od Sikorskiego 43 proc. Polaków. Tylko 25 proc. uważa, że obecny wicepremier i szef MSZ lepiej od Tuska sprawdziłby się jako szef rządu. Co ciekawe, Tuska jako premiera w porównaniu do Sikorskiego akceptuje 55 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy jedynie 25 proc. uważa, że Sikorski byłby lepszy jako szef rządu.