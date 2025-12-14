Szef MSZ Węgier do Sikorskiego: Rozumiemy, że chcesz wojny Rosji z Europą

Rozumiemy, że naprawdę chcesz wojny Rosji z Europą. Nie damy się wciągnąć w twoją wojnę - napisał Szijjarto, odpowiadając na wpis szefa polskiego MSZ.

Sikorski zamieścił wcześniej post z nagraniem przedstawiającym wypowiedź węgierskiego premiera, który określił mianem "deklaracji wojny” piątkową decyzję UE o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów, zdeponowanych na terytorium UE. „Viktor zasłużył na swój Order Lenina” - napisał szef polskiej dyplomacji.

Orban: To deklaracja wojny

Podczas sobotniego tzw. antywojennego wiecu w Mohaczu, czyli jednego z serii spotkań z wyborcami przed zaplanowanymi na kwiecień przyszłego roku wyborami parlamentarnymi, Orban ocenił, że „przejmowanie setek miliardów innego państwa nigdy w historii nie przeszło bez odpowiedzi; to deklaracja wojny”.

Piątkowe porozumienie UE zmienia sposób decydowania o rosyjskich aktywach, usuwając konieczność podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic.

Rząd w Budapeszcie ocenił, że zmiana podejmowania decyzji ws. rosyjskich aktywów jest „końcem praworządności w Unii Europejskiej”. W ten sposób rządy prawa w Unii Europejskiej ustępują miejsca rządom biurokratów. Innymi słowy, nastała brukselska dyktatura - ocenił w piątek premier Orban.