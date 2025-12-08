"Zwołałem dzisiaj pilne spotkanie w gronie ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego. Temat oczywisty: bezpieczeństwo Europy i wojna w Ukrainie" – napisał Radosław Sikorski na X.

Spotkanie w formule wideokonferencji

Spotkanie odbyło się w formule wideokonferencji.

Reklama

Czym jest Rada Państw Morza Bałtyckiego?

Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w 1992 r., a Polska znalazła się w gronie współzałożycieli organizacji. Państwami członkowskimi są obecnie Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska i Szwecja, a także UE.

W lipcu Polska objęła roczne przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Głównym zadaniem Rady jest wspieranie dialogu politycznego i współpracy, ustalanie priorytetów strategicznych i kierunków inicjatyw regionalnych zgodnych z długoterminowymi priorytetami organizacji. Celem działalności RPMB jest wzmacnianie bezpieczeństwa i stabilności w regionie poprzez współpracę w obszarze ochrony środowiska, transportu, komunikacji, rybołówstwa, turystyki, współpracy regionalnej, ochrony zasobów Bałtyku, energetyki, kultury i edukacji.