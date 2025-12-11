W najnowszym sondażu, który dla "Wprost" przeprowadziła pracownia SW Research, poproszono Polki i Polaków, by wskazali ministra spraw zagranicznych, którego oceniają najlepiej. Respondenci mieli do wyboru jedynie nazwiska tych polityków, którzy pełnili wspomnianą funkcję w ciągu ostatniej dekady.

Pierwsze miejsce na podium

Bezkonkurencyjny w oczach ankietowanych jest Radosław Sikorski. Obecny szef MSZ uzyskał 42,4 proc. głosów, a za nim - patrząc na wyniki innych polityków - długo nic. Na drugiej pozycji w zestawieniu uplasował się Grzegorz Schetyna, który pełnił funkcję szefa MSZ w latach 2014-2015 - wynik na poziomie 6,7 proc. Na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo Witold Waszczykowski (2015-2018) i Zbigniew Rau (2020-2023) po 5,7 proc. Stawkę zamykają Szymon Szynkowski vel Sęk (2023) – 4,4 proc. i Jacek Czaputowicz (2018-2020) - 3,4 proc. W sondażu jest spora grupa osób niezdecydowanych. Aż 31,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Reklama

Exposé szefa polskiej dyplomacji

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że w lutym wygłosi w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r., na którą zwyczajowo mówi się exposé. Jak dodał, poruszy w nim kwestie polskiego sojuszu z Zachodem w UE oraz relacji z Ukrainą. W środę w wywiadzie na kanale Didaskalia na Youtube Sikorski podkreślił, że przykłada dużą wagę do sejmowego expose, ponieważ - jego zdaniem - ma ono dwie funkcje. - Exposé mają rolę informowania o polityce państwa, ale po 20 latach zaczynają być też świadectwami epoki - ocenił minister SZ. Jak dodał, ws. przygotowania expose rozpoczęły się już wewnętrzne konferencje w MSZ ze specjalistami i doradcami.