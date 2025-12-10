Lech Wałęsa spotkał się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, aby podzielić się pesymistycznymi refleksjami na temat stanu demokracji. Demokrację doprowadziliśmy do karykatury. Zamiast polityków wizji, mamy polityków w telewizji – stwierdził noblista. Wałęsa uważa, że obecny kryzys sprzyja rosnącej popularności populistów i demagogów, ponieważ społeczeństwo straciło wiarę w polityków. Były prezydent niepokoi się, że z życia politycznego wycofują się ludzie kompetentni i mądrzy, a wchodzą do niej same "odpady polityczne".

Zdaniem Wałęsy ludzkość znalazła się "między epokami", gdzie stary porządek upadł, a nowy dopiero się kształtuje. Dotychczasowe struktury zarządzania – polityczne i ekonomiczne – stały się niewydolne w obliczu postępu technologicznego. Noblista ostrzegł, że to spóźnianie się z reorganizacją grozi upadkiem cywilizacji, podobnie jak stało się to z dawnych imperiami. Aby temu zapobiec, konieczna jest fundamentalna reorganizacja w kierunku zarządzania kontynentalnego i globalnego. Jako przykład skutecznej integracji podał Unię Europejską.

Trzy zmiany, które uratują demokrację według Wałęsy

Wałęsa wskazał trzy konkretne reformy, które mogą uratować demokrację i powstrzymać demagogów:

Liderzy mogą sprawować władzę tylko przez dwie pięcioletnie kadencje.

Możliwość odwołania każdego polityka w dowolnym momencie, jeśli zebranych zostanie więcej podpisów niż uzyskał on głosów.

Wprowadzenie pełnej przejrzystości w finansowaniu partii i kampanii wyborczych.

Były prezydent ocenił także, że tradycyjny podział na lewicę i prawicę jest przestarzały i wymaga nowej definicji.

Apel do młodych: Gdyby wam się chciało chcieć

Lech Wałęsa, mimo wieku i chorób, spotyka się głównie z młodzieżą, ponieważ widzi w nich nadzieję na naprawę sytuacji. Zaapelował do studentów o aktywne zaangażowanie w życie publiczne, ponieważ stoją przed historycznym wyzwaniem naprawy demokracji. Podkreślił, że to młode pokolenie ma "największą szansę na pokój, rozwój i dobrobyt". Gdyby wam się chciało chcieć, piękną Polskę i świat będziemy mieć – zakończył.