Lech Wałęsa jest po operacji. Kilka dni temu zamieścił w social mediach zdjęcie w szpitalnym łóżku. Wyznał, że czuje się dobrze a lekarze "usunęli, co niepotrzebne, co chodziło do tyłu".

Lech Wałęsa przeszedł operację. Potwierdził, że ma raka

Teraz w rozmowie z dziennikarzem Romanem Daszczyńskim dla portalu gdańsk.pl były prezydent RP wyznał, z jakim rakiem się zmagał. Lech Wałęsa stwierdził, że skoro ma już 82 lata, to jest wiek, który "ma swoje prawa".

Z męskich spraw zostało golenie. Czy się z tego cieszyć, trudno powiedzieć - stwierdził były prezydent. Podczas rozmowy ujawnił, że podczas pobytu w szpitalu wycięto mu raka pęcherza.

Co dalej ze zdrowiem Lecha Wałęsy? "Nie ma jeszcze wszystkich wyników"

O operacji Lecha Wałęsy wypowiedział się również dyrektor biura Lecha Wałęsy, czyli Marek Kaczmar. Zakończyła się sukcesem. Nie ma jeszcze wszystkich wyników. Jesteśmy umówieni na kolejne konsultacje - powiedział w rozmowie z Onet.pl.

To nie jedyna choroba Lecha Wałęsy. Co mu jeszcze dolega?

Lech Wałęsa w ostatnich latach zmagał się z kilkoma chorobami i dolegliwościami. Miał problemy z sercem i cukrzycę. Jakiś czas temu przeszedł także operację barku, w którym zerwał więzadła.