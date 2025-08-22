Lech Wałęsa ponownie trafił do szpitala. W mediach społecznościowych byłego prezydenta pojawił się post, w którym poinformowano o tym, że jest już po operacji.
Lech Wałęsa przeszedł kolejną operację. Taki post zamieścił
Na dodanym do wpisu zdjęciu widać Lecha Wałęsę w szpitalnym łóżku. Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Czuję się dobrze - czytamy we wpisie prezydenta Lecha Wałęsy.
To już druga operacja Lecha Wałęsy. Co mu dolegało?
To już druga hospitalizacja Lecha Wałęsy w ostatnim czasie. Na początku lipca również poddał się hospitalizacji. Zamieścił wówczas zdjęcie, na którym również widać go było w szpitalnym łóżku.Dzięki Bogu, jeszcze raz się udało - napisał były prezydent. Lech Wałęsa przeszedł wówczas operację barku z powodu nasilających się dolegliwości bólowych, których nie udało się złagodzić leczeniem zachowawczym.
Problemy ze zdrowiem Lecha Wałęsy. Takie zabiegi przeszedł
Kilka lat temu a dokładnie w 2008 roku Lech Wałęsa przeszedł zabieg wszczepienia rozrusznika-defibrylatora w Klinice Kardiochirurgii Methodist Debakey Heart Center w Houston w Teksasie. Po 13 latach ponownie musiał przejść zabieg. Lech Wałęsa zmaga się także z cukrzycą. W 2021 roku trafił do szpitala z powodu stopy cukrzycowej.
