Lech Wałęsa ponownie trafił do szpitala. W mediach społecznościowych byłego prezydenta pojawił się post, w którym poinformowano o tym, że jest już po operacji.

Lech Wałęsa przeszedł kolejną operację. Taki post zamieścił

Na dodanym do wpisu zdjęciu widać Lecha Wałęsę w szpitalnym łóżku. Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Czuję się dobrze - czytamy we wpisie prezydenta Lecha Wałęsy.

Reklama

To już druga operacja Lecha Wałęsy. Co mu dolegało?

To już druga hospitalizacja Lecha Wałęsy w ostatnim czasie. Na początku lipca również poddał się hospitalizacji. Zamieścił wówczas zdjęcie, na którym również widać go było w szpitalnym łóżku.Dzięki Bogu, jeszcze raz się udało - napisał były prezydent. Lech Wałęsa przeszedł wówczas operację barku z powodu nasilających się dolegliwości bólowych, których nie udało się złagodzić leczeniem zachowawczym.

Problemy ze zdrowiem Lecha Wałęsy. Takie zabiegi przeszedł

Kilka lat temu a dokładnie w 2008 roku Lech Wałęsa przeszedł zabieg wszczepienia rozrusznika-defibrylatora w Klinice Kardiochirurgii Methodist Debakey Heart Center w Houston w Teksasie. Po 13 latach ponownie musiał przejść zabieg. Lech Wałęsa zmaga się także z cukrzycą. W 2021 roku trafił do szpitala z powodu stopy cukrzycowej.