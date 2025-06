1 czerwca Rafał Trzaskowski w wyborach prezydenckich przegrał z Karolem Nawrockim. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad czterysta protestów wyborczych. Lech Wałęsa alarmuje, że doszło do fałszerstwa, a wybory należy koniecznie powtórzyć. Co więcej, jego zdaniem do aresztu powinien trafić szef PiS.