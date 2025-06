Katarzyna Kotula jasno określiła powód swojej decyzji. Nie ma decyzji premiera o wysłaniu projektu rządowego dalej - od 16 kwietnia tkwi on na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Nie mogę dłużej czekać, dlatego złożyłam projekt poselski – powiedziała PAP. – Jak nie drzwiami, to oknem – dodała, podkreślając determinację w dążeniu do celu.

Ministerka wyraziła nadzieję, że oba projekty – rządowy i poselski – spotkają się na ścieżce legislacyjnej i będą procedowane równolegle. Kotula przewiduje jednak, że projekt rządowy może ulec zmianom, prawdopodobnie w kierunku wprowadzenia "statusu osoby bliskiej". Tę instytucję proponowali już wcześniej politycy PSL, a zakłada ona m.in. możliwość wspólnego rozliczania się, dziedziczenia, dostępu do informacji medycznej oraz prawa do opieki w razie choroby.

Plan B

W rozmowie z PAP, Katarzyna Kotula zwróciła uwagę na zmieniające się otoczenie polityczne, w tym na wybór popieranego przez PiS Karola Nawrockiego na prezydenta. Kotula określiła to jako "nową rzeczywistość, nad którą też trzeba się zastanowić i ją przemyśleć".

Prezydent Nawrocki w dzisiejszym wywiadzie dla Wirtualnej Polski wymienił moje nazwisko trzykrotnie - częściej niż premiera Donalda Tuska. To obliguje mnie do tego, żeby zastanowić się nad wdrożeniem planu B – skomentowała Kotula, dając do zrozumienia, że Lewica przygotowuje się na różne scenariusze w kontekście procedowania ustaw.

Co przyniesie ustawa o związkach partnerskich?

Projekty ustaw o związkach partnerskich, opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego w październiku ubiegłego roku, zakładają wprowadzenie zmian w ponad 200 obowiązujących ustawach. Osoby, które zawrą związek partnerski (zarówno tej samej, jak i różnej płci), zyskają szereg praw:

Przyjęcie wspólnego nazwiska.

Wspólne rozliczanie się w urzędzie skarbowym.

Prawo do informacji medycznej na swój temat.

Prawo do dziedziczenia po sobie.

Prawo do pochówku partnera lub partnerki.

Warto dodać, że w toku konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych do projektów zgłoszono ponad 6 tysięcy uwag. Ministerstwo Finansów zakwestionowało szacunki finansowe zawarte w Ocenie Skutków Regulacji podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów 30 kwietnia.