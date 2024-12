Katarzyna Kotula zrzeka się immunitetu

Ministra ds. równości, Katarzyna Kotula, publicznie zabrała głos w sprawie molestowania seksualnego, którego doświadczyła jako osoba małoletnia. Jak powiedziała, Mirosław Skrzypczyński oskarża ją o pomówienia, w związku z czym postanowiła, że zrzeknie się immunitetu, aby walczyć w sądzie.

Prokuratura potwierdza zeznania

Po publikacjach medialnych Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zdecydowała się wszcząć śledztwo w sprawie i w czerwcu tego roku wydała merytoryczną decyzję procesową, w której stwierdza jednoznacznie, że do czynów z art. 200 par. 1 Kodeksu karnego w zbiegu z art. 199 doszło - poinformowała w Sejmie Kotula. Wszystko, o czym mówiłam, było prawdą – podkreślała Kotula.

Przedawnienie, ale jednoznaczna decyzja procesowa

Mimo stwierdzenia, że do przestępstw doszło, prokuratura zakończyła śledztwo z powodu przedawnienia. To oznacza, że sprawcy nie można postawić przed sądem w związku z zarzutami. Kotula zaznaczyła, że decyzja prokuratury była jednak jednoznaczna i nie pozostawia wątpliwości co do tego, że została skrzywdzona jako dziecko.