Lech Wałęsa wróciła z podróży po USA i Kanadzie

Lech Wałęsa kolejny raz trafił do szpitala. Były prezydent jeszcze niedawno, bo od 31 sierpnia do 30 października br. przebywał w USA oraz Kanadzie. Odbywał tam swoje wykładowe tournée.

W trakcie wyjazdu spotykał się z Polonią i młodzieżą akademicką, odwiedzając m.in. Chicago, Nowy Jork, Toronto i Detroit. Podczas spotkań, jak informuje "Super Express" mówił o wolności, wartościach Solidarności i wyzwaniach, przed jakimi staje współczesna Europa. Wspominał także o tym, jak ważną rolę odegrała Polska w obaleniu komunizmu.

Były prezydent trafił do szpitala

Gdy wrócił do kraju, Lech Wałęsa trafił do szpitala. Okazuje się, że był osłabiony po długim locie i wykładach, dlatego też lekarze podjęli decyzję o krótkiej obserwacji byłego prezydenta oraz kontroli w szpitalu.

Co się dzieje z Lechem Wałęsą? "Stan zużycia po USA"

Wiadomo, dlaczego były prezydent musiał poddać się hospitalizacji. Pan prezydent przechodzi kontrolę w szpitalu w kontekście stanu zużycia po USA- mówi w rozmowie z "Super Expressem" Marek Kaczmar, dyrektor biura byłego prezydenta. Dodaje, że nie ma powodów do niepokoju o stan zdrowia Lecha Wałęsy.