Lech Wałęsa niedawno wrócił z trwającego dwa miesiące tournée z wykładami. Były prezydent odwiedził Stany Zjednoczone i Kanadę. Na początku listopada media obiegły wieści, że Lech Wałęsa trafił nagle do szpitala. W rozmowie z "Super Expressem" współpracownik byłego prezydenta Marek Kaczmar poinformował, że to profilaktyczna wizyta, bo trzeba było zrobić badania kontrolne. Dodał, że nie ma żadnych powodów do niepokoju. Lech Wałęsa właśnie opublikował zdjęcia ze szpitala.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Problemy zdrowotne Lecha Wałęsy

Lech Wałęsa nie kryje, że ma problemy ze zdrowiem. W lipcu bieżącego roku 82-latek przeszedł operację barku w jednej z podwarszawskich klinik. Były prezydent wcześniej miał także wszczepiony rozrusznik serca. Lech Wałęsa choruje także na cukrzycę. Marek Kaczmar podkreślił w rozmowie z "Super Expressem", że wizyta Wałęsy w szpitalu to planowane "Badania w kontekście stanu zużycia po USA". Lech Wałęsa jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie kontaktuje się z fanami. 13 listopada polityk opublikował na Instagramie zdjęcia ze szpitala w towarzystwie lekarzy i podziękował za opiekę. "W podziękowaniu za sprawność ręki" - napisał Lech Wałęsa.

Reklama

Ręka na temblaku

Lech Wałęsa ma rękę na temblaku. Zaledwie 22 sierpnia były prezydent przekazał, że przeszedł operację barku. "Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze" - podkreślił. Dziękował także za doskonałą opiekę. "Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam - dzięki wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach!" - informował polityk.