Czy w Sylwestra, 31 grudnia 2025 są otwarte sklepy?

31 grudnia sklepy są otwarte, jednak w skróconych godzinach. Dotyczy to dużych sieci handlowych i mniejszych sklepów osiedlowych. W galeriach handlowych oraz placówkach franczyznowych godziny otwarcia mogą różnić się w zależności od lokalizacji. W wielu sklepach najpopularniejsze produkty tj. pieczywo, przekąski, itp. mogą zniknąć z półek dużo wcześniej niż zwykle, dlatego warto na zakupy wybrać się w godzinach przedpołudniowych.

Do której są otwarte sklepy jutro 31.12.2025?

Podajemy orientacyjne godziny pracy najpopularniejszych sieci handlowych w Sylwestra 2025:

Biedronka do godz. 20.00 - 21.00 ( w zależności od lokalizacji)

w zależności od lokalizacji) Lidl do godz. 20.00

Kaufland do godz. 18.00

Aldi do godz. 18.00-19.00 (w zależności od lokalizacji)

(w zależności od lokalizacji) Netto do godz. 18.00

Dino do godz. 20.00

Żabka nawet do godz. 23.00 (dokładne godziny zależą od decyzji franczyznobiorcy i lokalizacji)

(dokładne godziny zależą od decyzji franczyznobiorcy i lokalizacji) Auchan do godz. 18.00

Carrefour do godz. 18.00

Selgros do godz. 18.00

Makro do godz. 16.00

Podane godziny są orientacyjne, dlatego zachęcamy żeby sprawdzić je bezpośrednio w konkretnym sklepie.

Gdzie będzie można zrobić zakupy w Nowy Rok 2026?

1 stycznia w Nowy Rok, obowiązuje zakaz handlu. Większość sklepów będzie zamknięta. Otwarta może być jedynie część placówek franczyzowych, gdzie właściciel sklepu może go otworzyć jeśli sam zdecyduje się pracować. Może również skorzystać z pomocy najbliższej rodziny ale tylko jeśli nie są oni zatrudnieni w sklepie. Dzięki temu małe punkty usługowe i prywatne sklepy mogą działać w Nowy Rok jednak nie będzie ich wiele i raczej nie można liczyć na pełną ofertę.

Również sklepy Żabka będą otwarte 1 stycznia, gdyż opierają swój model na franczyzie, co oznacza, że sklepy oznaczone tym logo nie należą do jednej korporacji, a są własnością lokalnych przedsiębiorców. Niektóre Żabki będą otwarte krócej niż zwykle. O godzinach otwarcia zdecyduje właściciel.