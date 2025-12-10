Kazik ma problemy ze zdrowiem. Z tego powodu od kilkunastu dni przebywa w szpitalu. Zespół Kult jeden z koncertów, który odbył się na Teneryfie, zagrał bez jego udziału. Kazik pojawił się jedynie on line i pozdrowił fanów.

Kult wydał oświadczenie. Co z koncertami?

Teraz zespół postanowił wydać oświadczenie. Muzycy poinformowali w sieci, co z dalszymi koncertami zespołu. Okazuje się, że postanowili odwołać wszystkie występy, które zaplanowali od stycznia do kwietnia. Drodzy, przechodzimy teraz wyjątkowo trudny, ale też ważny moment. Taki, który przypomina nam wszystkim, co jest naprawdę najważniejsze - czytamy w oświadczeniu.

Kult pisze o Kaziku. Takie słowa padły

Dodali, że to zdrowie Kazika jest dla nich najważniejsze. A bez cienia wątpliwości jest to zdrowie Kazika i wierzymy, że wszyscy jesteśmy tu w tym absolutnie zgodni. W związku z tym musimy przekazać Wam trudną, ale konieczną decyzję dotyczącą naszego kalendarza koncertowego - napisali.

Fani reagują na oświadczenie Kultu

Fani od razu zareagowali na oświadczenie zamieszczone przez zespół Kult. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani i fanki poczekają. Ciało i psychę najważniejsze teraz... Regeneracja i powrót do sił, na to czekam i temu kibicuję; Poczekamy! Przeczekamy, dojedziemy! Zdrowiej, mistrzu nasz; Najlepsza decyzja! Zdrowie Kazika najważniejsze; Zdrowiej! I czekamy na powrót ze zdwojoną siłą - pisali.