Kazik trafił do szpitala. Poinformował o tym fanów

Kazik Staszewski na początku grudnia trafił do szpitala. Okazało się, że zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Źle wykonano mi zabieg usunięcia wyrostka. Zostawili jakiś farfocel na końcu. Leżę na OIOM-ie w szpitalu (...) z rozpoznaniem ropowicy. Zostaję zatrzymany w szpitalu na Sorze. Sprawa jest poważniejsza- napisał wówczas w sieci.

Kult zabrał głos. Nowe wieści o zdrowiu Kazika

Z powodu jego niedyspozycji, Kult wystąpił bez Kazika na Teneryfie. Muzycy zapewnili fanów, że zagrają koncert, bo nie chcą zawieść fanów. Na początku występu wyświetlono nagranie, na którym pozdrowił zgromadzonych ze szpitala.

Teraz pojawiły się nowe wieści na temat stanu zdrowia Kazika. Okazuje się, że uległ on poprawie. Drodzy, z ogromną radością i wdzięcznością dzielimy się z wami dobrą wiadomością - stan zdrowia Kazika powoli, ale systematycznie się poprawia. Wszystko wskazuje na to, że operacja nie będzie jednak konieczna- informują muzycy.

Piszą, że Kazik jest już na zwykłej sali a nie na OIOM-ie, co jest jak wspominają "dla nas bardzo budującym sygnałem". Od wczoraj może już samodzielnie pić wodę, a także zaczyna wstawać z łóżka. Od jutra zaplanowane są pierwsze lekkie posiłki - czytamy.

Te drobne, ale jakże ważne postępy napełniają nas ogromną nadzieją na jego powrót do pełni sił. Na ten moment lekarze nie są jeszcze w stanie określić, jak długo potrwa jego pobyt w szpitalu na Teneryfie, ale wierzymy, że każdy kolejny dzień będzie przynosił dalszą poprawę - piszą muzycy. Podziękowali również fanom za słowa wsparcia, jakie płynęły z ich strony