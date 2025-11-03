Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry dotyczą między innymi założenia przez niego grupy przestępczej i kierowania nią. Sąd weźmie też pod uwagę obawę ucieczki. Patrząc na to, jak zachował się Marcin Romanowski, jakoś nie mam zaufania do Zbigniewa Ziobry - ocenił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Dodał, że wysokość kary, jaka grozi Ziobrze może być jednym z powodów tymczasowego aresztowania. Jako inne przesłanki do stosowania aresztu Żurek wymienił grożącą surową karę i matactwo.

Stolice Europy. Tylko najlepsi przechodzą pytanie nr 7! Dasz radę?
Stolice Europy. Tylko najlepsi przechodzą pytanie nr 7! Dasz radę?

Zobacz również

Ziobro ucieknie za granicę? Szef MS nie wyklucza aresztu

Chciałbym, żeby opinia publiczna mogła zapoznać się z dowodami w tej sprawie i ocenić, czy potwierdzają jego winę. Każdy powinien zobaczyć, że system działa sprawnie - zaznaczył.

Reklama

Minister podkreślił, że Zbigniew Ziobro posiada immunitet, w związku z czym "może przemieszczać się, gdzie chce".

Zapytany o możliwość uniewinnienia byłego ministra sprawiedliwości przez prezydenta Karola Nawrockiego, szef MS powiedział, że "spodziewa się ułaskawień politycznych". Widzieliśmy, co zrobił prezydent Duda z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty i społeczeństwo samo oceni, czy prezydent przykłada rękę do obrony zorganizowanych grup przestępczych, czy też jest rzeczywiście strażnikiem konstytucji - powiedział Żurek.