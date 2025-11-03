Strzelanina pod Gostyniem. Policja zatrzymała pięć osób

Oficer prasowa KPP w Gostyniu, kom. Monika Curyk powiedziała PAP w poniedziałek, że wszyscy zatrzymani to mężczyźni w wieku od 28 do 46 lat. Cztery osoby to mieszkańcy województwa lubuskiego. Zatrzymany został także właściciel rusznikarni z magazynem broni i amunicji – jego rola w całym zajściu będzie wyjaśniana.

W niedzielę przed godz. 20 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące incydentu, do jakiego miało dojść na terenie prywatnej posesji, na której znajduje się rusznikarnia. Z informacji od osoby powiadamiającej policję wynikało, że w czasie zdarzenia padł przynajmniej jeden strzał.

Curyk podała, że według relacji zgłaszającego na posesji zjawiło się kilka samochodów. Po pewnym czasie odjechały one w kierunku miejscowości Piaski. Strzały miały paść na leśnej drodze.

- Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno z aut leżące w rowie. Zatrzymali trzy osoby. Dwie z nich były lekko ranne – przekazała policjantka. Poszkodowani z lekkimi ranami trafili do szpitala.

Funkcjonariusze prowadzili obławę za pozostałymi samochodami widzianymi w miejscowości. Obława zakończyła się po północy. Zatrzymani mieszkańcy województwa lubuskiego byli w przeszłości notowani przez policję. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.