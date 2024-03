Europejskie Drzewo Roku 2024 rośnie w Polsce!

Buk „Serce Ogrodu” z Arboretum w Wojsławicach, zwycięzca polskiej edycji konkursu Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, został Europejskim Drzewem Roku 2024. W lutowym plebiscycie nasz kandydat zdobył 39 158 głosów internautów, zapewniając sobie tym samym pierwsze miejsce w Europie. Drugi na podium stanął płaczący buk z Bayeux we Francji z 24 807 głosami. Zaszczytne trzecie miejsce z 13 933 głosami przypadło tysiącletniemu drzewu oliwnemu z Luras z Sardynii we Włoszech. W całym plebiscycie internauci oddali 174 112 ważnych głosów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaangażowanie!

miejsce Buk "Serce Ogrodu" z Arboretum w Wojsławicach (Polska)

miejsce Płaczący buk z Bayeux (Francja)

miejsce Drzewo oliwne z Luras z Sardynii (Włochy)

Buk pospolity "Serce Ogrodu" - ile ma lat i gdzie rośnie?

200 letni buk pospolity (Fagus sylvatica) 'Atropunicea’ nazywany „Sercem Ogrodu” rośnie w centrum starego parku w Arboretum w Wojsławicach (gm. Niemcza, woj. dolnośląskie). Jego majestatyczny wygląd zachwyca niezwykle ukształtowanym i grubym pniem, szeroko rozpostartymi gałęziami oraz fioletowymi liśćmi, które pięknie mienią się w słońcu. Historia buka jest nierozerwalnie związana z rokiem 1880, gdy właścicielem majątku w Wojsławicach został Fritz von Oheimb. To za jego sprawą powstało Arboretum, a niewielki park zyskał sławę. W cieniu jego wielkiej korony nadal spotykają się pasjonaci – tak jak 100, czy 200 lat temu – zjednoczeni podziwem dla Natury. W 2023 roku „Serce Ogrodu” wygrało polską edycję konkursu Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja i tym samym zapewniło sobie udział w konkursie europejskim.

Polskie drzewo wygrywa 3. raz z rzędu!

Polskie drzewa już trzeci raz z rzędu wygrywają w tym corocznym europejskim konkursie, którego celem jest zwrócenie uwagi na ciekawe, stare drzewa jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. W 2022 roku zwycięzcą został 400-letni Dąb Dunin – Strażnik Puszczy Białowieskiej w Przybudkach w woj. podlaskim, a w 2023 roku tytuł Europejskiego Drzewa Roku otrzymał 180-letni Dąb Fabrykant z Łodzi.

„Bez pomocy wielu instytucji i osób z całej Europy nie byłoby możliwości, aby po raz trzeci polskie drzewo zdobyło prestiżowy tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Chciałbym wszystkim zaangażowanym bardzo podziękować, a w szczególności Make Life.Harder. Bez Was nie byłoby zwycięstwa i tej wspaniałej promocji naszej ojczystej przyrody. Chciałbym też podziękować wszystkim moim współpracownikom i przyjaciołom Klubu Gaja, którzy wolontarystycznie pracują na rzecz konkursu. Jest to niesamowite, że tak wielu ludzi, bez wsparcia finansowego instytucji do tego powołanych, pracuje wspierając lokalne działania miłośników drzew. To niesie nadzieję na przyszłość.” – powiedział Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Europejskie Drzewo Roku 2024 - Bruksela

Ceremonia wręczenia nagród Europejskiego Drzewa Roku odbyła się 20 marca w Brukseli, w amfiteatrze Yehudi Menuhina w Parlamencie Europejskim. Statuetkę Europejskiego Drzewa Roku 2024 odebrali - dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Zygmunt Kącki i z-ca dyrektora Arboretum Wojsławice, mgr inż. Tomasz Dymny. W tym roku w plebiscycie wzięło udział 15. najciekawszych drzew z całej Europy, które wygrały w konkursach krajowych. Wszystkie je łączą niezwykłe historie i fakt, że są ważną częścią lokalnej społeczności. Podczas lutowego plebiscytu internauci oddali na swoich faworytów ponad 170 tysięcy głosów. Wyniki głosowania na poszczególne drzewa biorące udział w konkursie można znaleźć na stronie https://www.treeoftheyear.org/

Europejskie Drzewo Roku to konkurs, który zwraca uwagę na drzewa jako ważne elementy naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Organizatorem konkursu jest Environmental Partnership Association (EPA) z siedzibą w Brukseli. W konkursie biorą udział zwycięzcy etapów krajowych z całej Europy. W Polsce konkurs Drzewo Roku organizuje Klub Gaja.

